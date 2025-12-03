心臟衰竭早期徵兆有哪些？高血壓、高血脂、高血糖患者注意

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

王先生剛從職場屆齡退休，年輕時工作忙碌，三餐大多是外食、又沒有固定運動的習慣，幾年前健康檢查出現警訊，血壓、血糖及膽固醇等三高指數皆偏高，但因為沒有不舒服，就無繼續追蹤下去。65歲退休之後，逐漸感覺力不從心，甚至稍微活動一下，就氣喘吁吁的，原本以為只是年紀大身體機能退化，醫師卻給了心臟衰竭的診斷，而且需長期追蹤並治療。

年輕人三高盛行率上升

國泰綜合醫院心血管中心主治醫師簡韶甫指出，隨著現代人飲食西化、工作壓力大、缺乏運動等因素，肥胖、高血壓、糖尿病、高血脂在青壯年人的盛行率越來越高，若再加上不良生活習慣如抽菸、酗酒等，更是大大增加了心臟衰竭的風險。

心臟衰竭的成因為心輸出量和身體的需求量無法達成平衡，因此，導致容易疲倦、活動會喘、心悸、雙下肢水腫、尿量減少等等；若症狀持續惡化，甚至嚴重到連講話都會喘（躺平會更喘）、心跳快、心律不整或低血壓等狀況。

簡韶甫表示，心臟衰竭的原因很多，除了有先天性心臟病之外，高血壓、缺血性心臟病、瓣膜性心臟病、心律不整和心肌病變是主要的原因，而且會彼此互相加成之外，若同時合併上述心血管疾病的危險因子，就會增加心臟衰竭的發生率和嚴重程度。

多項檢查評估心臟變化

簡韶甫進一步說明，若明顯有心臟衰竭的症狀，在就醫時，醫師會先開立基本的檢查，以心電圖評估有無心律不整或缺血性心肌變化；胸部X光能評估有無肺水腫、肋膜積水或心臟擴大；抽血檢查則可以確認心臟衰竭指數、心肌酵素、肝腎功能、電解質、甲狀腺功能、血糖和膽固醇，來檢查心臟衰竭的成因與疾病的嚴重程度。

若臨床症狀和基本影像、血液檢查等，皆符合心臟衰竭的診斷，接下來會安排心臟超音波來評估心臟收縮、舒張功能，以及有無中度以上之瓣膜性疾病。若檢查過程中有明確發現心臟衰竭的誘發因子，如缺血性心臟病或甲狀腺功能異常等等，則會施以特定治療，例如以心導管檢查治療缺血性心臟病或藥物治療甲狀腺亢進等，通常可以大幅度改善心臟衰竭的症狀。

