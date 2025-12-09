心臟衰竭致驟停 中年男經7次電擊與低溫療法重獲新生





【NOW健康 吳思奕／台中報導】生命救援分秒必爭！日前1名51歲的男性在工作時突然昏倒，救護車抵達時已無呼吸心跳，在台中市消防局太平分隊EMT與長安醫院急診醫療團隊的接續努力下，經歷7次電擊去顫、CPR與插管搶救，成功將患者從鬼門關前拉回。後續21天的住院期間，個案接受了「TTM目標溫控治療」以降低腦細胞的損傷，並透過心導管手術植入去顫器，最終順利康復出院。



致命性心律不整導致心臟驟停 導入低溫療法減少缺氧性腦傷



患者送抵急診時，醫療團隊迅速為其進行插管，並由長安醫院心臟血管科主任鄭詩璁接手進行評估。經緊急導管檢查後確認，患者是由心臟衰竭所導致的嚴重致命性心律不整，進而造成心臟驟停。為了降低患者因缺氧導致腦部損傷，進而將其轉往加護病房接受TTM目標溫控治療與後續治療。

長安醫院加護病房主任姚智偉指出，所謂的TTM目標溫控治療就是俗稱的低溫療法，是搶救心臟驟停病人的最後一環，能改善神經學預後與提高存活率。其原理是將患者的核心體溫控制在32°C～37°C之間、持續24～72小時，藉由減緩身體的新陳代謝與腦部氧氣消耗，進而減少因缺氧導致的腦細胞損傷，降低預後失能，避免進一步成為植物人的可能。



植入心臟去顫器提供長期防護 跨科合作助患者順利康復



在加護病房團隊的悉心照護下，患者病情逐漸穩定，意識也漸漸恢復。為預防日後再度發生心跳停止，鄭詩璁為患者植入心臟去顫器，它能在偵測到致命性心律不整時自動放電去顫，提供即時與長期的保護。另一方面，醫療團隊也與神經科合作，替患者安排了靜脈營養補充輔助療法，加速身體機能復原，最終順利康復出院



長安醫院具備完善的急診、心臟血管科、神經科及加護病房等專業團隊，透過緊密的跨科合作，再加上急救人員的即時支援，成功在生死關頭搶回寶貴生命。院方並結合心導管手術與靜脈營養補充等輔助療法，提供完善的醫療照護，全方位守護社區民眾的健康。



