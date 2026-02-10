心臟衰竭難察覺！醫曝「3警訊」千萬別輕忽 容易疲倦是關鍵

生活中心／張尚辰報導

近年來心血管疾病議題備受關注，其中「心臟衰竭」更是常被忽略的健康警訊。營養師楊斯涵指出，許多民眾一聽到心臟衰竭，誤以為是心臟停止跳動，事實上，心臟仍在運作，只是功能已無法有效供應身體所需血液，就如同老舊、動力不足的引擎，即使仍在運轉，卻難以負荷日常需求。

楊斯涵在臉書粉專發文說明，心臟衰竭常見三大典型症狀為「累、喘、腫」。首先是容易感到疲倦，即使未從事重度活動，也可能覺得全身無力；其次是呼吸困難，除了活動時會喘，部分患者甚至在平躺時感到呼吸不順，需要墊高枕頭才能入睡；第三則是水腫現象，因血液循環不佳導致水分滯留體內，常見於下肢水腫或體重短時間內不明原因增加。

在飲食建議方面，楊斯涵指出，心臟衰竭患者應特別重視飲食內容，透過正確飲食減輕心臟負擔。其中，「得舒飲食（DASH Diet）」被認為有助於心血管健康，建議多攝取全穀類如糙米、燕麥，補充維生素B群與礦物質；多樣化的蔬果可提供抗氧化物與膳食纖維；蛋白質來源則以魚類、雞肉及豆製品等白肉取代紅肉；並適量攝取低脂乳品與堅果，補充鈣質與健康脂肪。

此外，嚴格控制鈉攝取量更是關鍵。楊斯涵提醒，過量鈉攝取容易導致水分滯留，加重心臟負擔，建議每日鈉攝取量控制在2000至2300毫克以下，約等於一茶匙鹽。民眾也應避免高鈉食品，如醃漬物、罐頭食品、火鍋湯底、加工肉品，以及各類隱藏鈉含量高的調味料。

楊斯涵強調，心臟衰竭雖屬慢性疾病，但只要配合醫師治療，並透過良好的飲食與生活習慣調整，仍可有效控制病情，維持穩定生活品質，讓「心臟引擎」重新找回平衡節奏。

