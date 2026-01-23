心臟超音波要求裸上身！8陌生病患在旁「看她裸胸」 覺得極度羞辱...反應竟遭護理師冷回

民眾指控台南一間心臟診所在診間安排與檢查流程上，疑涉病人隱私爭議，衛生局已派員前往稽查。（示意圖，非當事人/pexels）

台南一名女性近日在社群平台發文，指控前往一間知名心臟診所就醫時，遭遇疑似侵犯醫療隱私的情況，不僅診間內同時有多名病患等待，看診過程中進行心臟超音波檢查時，還被要求上半身脫衣，現場遮蔽不足，讓其他陌生病患目睹，引發強烈不適。貼文曝光後引起熱議，台南市衛生局表示已接獲檢舉並派員稽查。

診間可同時容納多名病患嗎？ 醫療隱私是否受保障？

當事人表示，一進入診間就發現已有多名病患在場等候，整個空間並未清楚區隔。輪到自己接受心臟超音波檢查時，須脫去上半身衣物，僅以簡易簾幕遮擋，診間內除了醫師與護理人員外，仍有其他病患在場，總人數約7至8人，讓她感到相當不安。

心臟超音波檢查流程是否合乎規範？

當事人指出，檢查過程中護理師多次進出診間，簾幕未確實拉好，導致正前方等待的其他病患可直接看見其身體，甚至雙方視線交會，讓她情緒幾近崩潰。

她曾當場反映希望將簾子拉好，但護理師僅冷淡回應：「有拉啊」讓她感到意見未被重視，最終情緒潰堤選擇中途離開診所。

當事人表示，後院方人員在她離開後追出說明，卻未先致歉，反而解釋目前不少醫療院所採取「一個診間多名病患」的看診模式，並稱當事人「太年輕、不懂看病」，甚至反問為何未提早反映，相關說法讓她感到再次被忽視與羞辱，事後向台南市衛生局提出檢舉。

院方則回應，已向衛生局說明相關情況，若經查有疏失將配合改正，暫不對外說明細節。

衛生局介入調查：診間原則應保障病人隱私

台南市衛生局副局長林碧芬表示，衛生局接獲檢舉後，已即刻派員前往該診所稽查，並輔導院方依病人隱私權相關規定辦理。

林碧芬指出，原則上診間應僅允許一名病人及必要陪同家屬進入，以避免病情與個人資訊外洩。

她也說明，實務上部分醫療院所為提升看診效率，可能會讓下一位病患提早進入診間等待，但此作法若未妥善區隔，恐涉及病人隱私暴露，若查證屬實，將要求限期改善。

病人有權拒絕：衛生局提醒就醫權益

衛生局強調，病人就診時有權拒絕其他無關人員同時在場，並可主動要求保障個人隱私。醫療流程與效率不應凌駕於病人尊嚴之上，未來也將持續加強宣導與稽查，確保民眾就醫權益。

