心臟醫學先驅連文彬辭世 享耆壽99歲

台灣心臟醫學權威、台大內科教授連文彬的家屬，在臉書上證實連文彬於6日晚間辭世，享耆壽99歲。

連文彬是國內心臟醫學專家，尤其在心臟電氣生理學和風溼性心臟病的研究被譽為台灣的先驅，對台大心臟外科開心手術發展有深遠的影響，過去也曾經擔任前總統李登輝的醫療小組召集人長達12年之久，並在2019年獲得醫療奉獻獎的殊榮。

台大醫院院長吳明賢聽聞連文彬離世的消息，在臉書發文悼念恩師，並表示連文彬塑造了台灣心臟醫學的重要基石，台大警福校友會等也在臉書紛紛哀悼，醫界倍感不捨。

台北／王孜筠 責任編輯／陳盈真

