心臟醫學權威連文彬辭世 享耆壽99歲

家屬在臉書寫下「我們的連文彬爺爺，謝謝您，您這輩子辛苦了。」

連文彬曾經任職台大醫院64年，完成第一例成功開心手術；過去在1969年更完成首例永久性「心率調整器安裝」，被譽為台灣心臟研究領域先驅。

他也擔任前總統李登輝御醫為人所知，投身醫療小組召集人長達11年，並在退休後成立「跨世紀醫療促進基金會」，持續投入心臟研究領域。

