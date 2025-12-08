心臟醫學權威連文彬辭世 石崇良悲憶恩師：他是位「冷面笑匠」

民視新聞／顏一軒、林佳彤報導

曾任已故前總統李登輝醫療小組召集人的台大內科名譽教授連文彬6日與世長辭，享耆壽99歲，衛福部長石崇良今（8）日透露，他昨（7）日收到連教授在台大辭世的消息，覺得很遺憾，過去自己曾在台大擔任住院醫師期間接受連文彬的指導，連教授是位「冷面笑匠」，講笑話自己都不會笑，聽聞連文彬高齡辭世的消息，還是覺得很遺憾。





今早11時，石崇良出席台灣臨床試驗中心聯盟籌備處「台灣臨床試驗中心聯盟成立大會」，並於行程中接受媒體聯訪。

石崇良受訪時表示，昨天就有收到消息得知連文彬教授在台大往生，「我也是覺得很遺憾，連教授也曾經在台大當住院醫師時受過他的指導，他學術成就非常高，是我們做體內放置心臟節律器的第一例在台灣執行的專家，也是在台大『心臟電氣生理檢查』（EPS）的創始者」。

石崇良提及，國內很多知名的心臟專家都是出自連文彬的指導，儘管他沒走心臟科，但在住院醫師期間也受到連教授的很多指導，連文彬都覺得自己是「冷面笑匠」，講笑話自己都不會笑，也是高齡（辭世），已經99歲，還是覺得遺憾。





