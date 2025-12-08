心臟醫學泰斗連文彬辭世享耆壽99歲 曾任李登輝御醫長達12年

〔記者侯家瑜／台北報導〕被譽為「心臟醫學泰斗」、台大內科教授連文彬，12月6日辭世，享耆壽99歲。消息傳出後，家屬於社群平台證實噩耗。他畢生奉獻醫療逾半世紀，不僅是國內心臟電生理學的重要推手，更曾擔任已故前總統李登輝的醫療小組召集人長達12年，備受醫界敬仰。

連文彬不只醫術卓越，他以溫厚風範與無私胸懷聞名。為推動台灣醫療研究，他在退休時將400多萬元退休金全數捐出，成立「跨世紀醫療促進基金會」，希望能培育更多後進、提升臨床醫療品質。其大愛行為在醫界廣受傳頌。

廣告 廣告

連文彬孫女透過社群深情寫下：「我們的連文彬爺爺，謝謝您，您這輩子辛苦了。」她感念連文彬一生以心臟科權威身分救人無數，如今離世，「您一路好走，我們都會想念您」。

台大醫學院院長吳明賢也發文悼念，形容連文彬是「跨世代的典範醫者」。他回憶，學生時期親友若有心臟問題，人人第一個想到的就是「囝仔仙」連教授，即使門診擠滿患者，連文彬從不展現一絲不耐，對病患總是耐心以待。

成為住院醫師後，吳明賢對連文彬的印象更深，「不管多麼棘手的個案，他都能條理分明地找出問題。」最讓他難忘的是，連教授常在結束繁忙的病房迴診後提醒年輕醫師：「留點時間去喝咖啡，思考清楚後再行動。」這句話成為吳明賢行醫生涯的座右銘，也被他傳承給下一代醫師。

連文彬的影響力早已超越台大，遍布台灣醫界。他的學生眾多、理念深植，對台灣心臟醫學發展有不可抹滅的貢獻。

【看原文連結】

更多自由時報報導

2波冷空氣陸續報到「下探13度」 未來一週溫度1圖看懂

最愛吃台灣芭樂竟是「這國」！1年爆買1.5億、外銷占比逾7成

快儲水！高雄6區明停水10小時、影響60萬戶

2種沒用的東西會吞噬退休金！專家苦勸快扔掉

