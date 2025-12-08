心臟醫學泰斗連文彬辭世、享耆壽99歲...台大醫院長悼念「醫界的重大損失」

譽為「心臟醫學泰斗」的醫療奉獻獎得主、台大內科教授連文彬6日晚間辭世，享耆壽99歲。他畢生奉獻醫療逾半世紀，不僅是國內心臟電生理學的重要推手，更曾擔任已故前總統李登輝的醫療小組召集人長達12年。此外，連文彬退休時，也將400多萬元退休金全數捐出，成立「跨世紀醫療促進基金會」。

連文彬孫女透過社群寫下，「我們的連文彬爺爺，謝謝您，您這輩子辛苦了」。她感念連文彬一生以心臟科權威身分救人無數，如今離世，「您一路好走，我們都會想念您」。

廣告 廣告

台大醫學院院長吳明賢也發文悼念，形容連文彬是「跨世代的典範醫者」。他回憶，學生時期親友若有心臟問題，人人第一個想到的就是「囝仔仙」連教授，即使門診擠滿患者，連文彬從不展現一絲不耐，對病患總是耐心以待。

吳明賢說，成為住院醫師後，對連文彬的印象更深，「不管多麼棘手的個案，他都能條理分明地找出問題」。吳明賢表示，最讓他難忘的，是連文彬常在結束繁忙的病房迴診後，提醒年輕醫師，「留點時間去喝咖啡，思考清楚後再行動」。吳明賢說，這句話成為他行醫生涯的座右銘，也傳承給下一代醫師。

吳明賢表示，「我們失去了一位偉大的醫師、一位卓越的學者、一位溫暖的前輩，不僅是醫界的重大損失，更讓所有曾受他教誨、受他照護、受他啟發的人，心中留下難以言喻的感受」。吳明賢說，連文彬的學生遍布各地，他的理念深植人心，他的身影更是許多人行醫道路上的指引，他留下的精神、典範與故事，將會長久流傳。

（圖片來源：台大醫院網站）

更多放言報導

談陳建仁「砷中毒」研究貢獻遭打臉？吳明賢秀研究網站嘆：不信公理喚不回

（更新：網友痛批關鍵時刻社會亂源！）劉寶傑《關鍵時刻》「又造謠了」！吳子嘉稱張上淳妻「率綠營權貴打疫苗」...台大醫院長批「走火入魔」！蔣理容痛批「垃圾」！