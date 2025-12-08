心臟醫學泰斗連文彬辭世，曾任李登輝醫療小組召集人，享耆壽99歲，台大醫學院長吳明賢在臉書發文哀悼。（本報系資料照）

心臟醫學泰斗、台大內科教授連文彬於12月6日辭世，享耆壽99歲，連文彬曾獲醫療奉獻獎的殊榮，亦曾任已故總統李登輝醫療小組召集人，連文彬的的孫女在臉書發文證實此事，除了懷念爺爺，也感念連文彬長年以心臟科權威的身分救人無數，「我們的連文彬爺爺，您這輩子辛苦了，您一路好走。」此外台大醫學院院長吳明賢及台大景福校友會也都在臉書發文哀悼。

連文彬的孫女昨（7）日表示，爺爺於12月6日離世，「我們的連文彬爺爺，謝謝您，您這輩子辛苦了。」她說，連一生投入醫療、救人無數，如今去了天堂，「您一路好走，我們都會想念您」。

連文彬曾擔任前總統李登輝先生的醫療小組召集人，盡心竭力長達12年之久，其專業與付出備受肯定。令人感佩的是，連文彬在台大醫院開創心臟電生理學及心律調整器等領域，在其退休之際，毅然決然將其400多萬元的退休金全數捐出，成立了意義非凡的「跨世紀醫療促進基金會」，為台灣醫療發展貢獻良多。

連文彬是國內心臟醫學領域的泰斗級人物，尤其在心臟電氣生理學以及風濕性心臟病等相關研究上，更是被尊譽為台灣的先驅者。

連文彬於2019年榮獲醫療奉獻獎的殊榮，當時已高齡92歲的他，依舊堅守崗位、為病患看診，可謂是當時全國醫學中心中，年紀最長的看診醫師，其奉獻精神令人動容。

台大醫院院長吳明賢今在臉書悼念恩師，稱連教授的專業、風範與胸懷，塑造了台灣心臟醫學的重要基石。他的學生遍布各地，他的理念深植人心，他的身影更是許多人行醫道路上的指引。

