心臟隱形殺手！醫曝「3大危險時刻」：巨大溫差恐奪命

隨著強烈寒流來襲，各地接連傳出猝死案例。營養功能醫學醫師劉博仁在臉書粉絲專頁發文提醒，低溫並非只有年長者需要擔心，凡是具有潛在心血管疾病風險的人，在極端寒冷環境下都可能面臨生命威脅。

劉博仁指出，人體屬於恆溫系統，當外在氣溫急劇下降時，身體為了維持核心體溫，會啟動一連串生理防禦機制，但這些反應同時也會對心血管系統造成極大負擔。他進一步說明，寒冷天氣容易誘發心肌梗塞、中風及猝死，主要與三大關鍵有關。

首先，冷空氣刺激皮膚神經末梢，會使交感神經過度興奮，導致全身血管劇烈收縮，使血壓瞬間升高，對原本就有高血壓或血管硬化問題的人而言，這樣的壓力可能造成血管內壁受損，甚至引發不穩定斑塊破裂，增加心血管事件風險。

其次，低溫環境下，人體排汗減少、口渴感降低，容易忽略補充水分，導致血液黏稠度上升。同時，寒冷也會讓血小板活性提高，使凝血功能變得較為活躍，增加血栓形成的機率，一旦血栓阻塞心臟或腦部血管，便可能引發心肌梗塞或缺血性中風。

第三，為了在寒冷中維持體溫，心臟必須更用力將血液輸送到全身，加上血管收縮造成的阻力，使心臟耗氧量大幅增加。若冠狀動脈原本已有狹窄情形，心臟在供氧不足的情況下，便可能出現心絞痛，甚至誘發致命性心律不整。

劉博仁也提醒，猝死風險最高的時刻，往往不是長時間處於低溫時，而是溫差劇烈變化的瞬間，例如清晨剛起床、從暖氣房走到室外，或洗完熱水澡後突然接觸冷空氣，這種溫度的劇烈變化，會讓血管在短時間內經歷「放鬆—劇烈收縮」的過程，極易誘發斑塊剝離或血管破裂。

面對寒流來襲，劉博仁建議民眾應放慢早晨起床速度，先在被窩中活動四肢再下床，同時加強頭頸部保暖，避免冷風直接刺激血管，有運動習慣者也應避開清晨低溫時段，並延長暖身時間。此外，慢性病患者務必規律服藥、監測血壓，並養成定時補充溫開水的習慣，以降低心血管風險。

最後，劉博仁強調，寒流期間的保暖不只是為了舒適，更攸關生命安全，呼籲民眾提高警覺，做好防寒措施，平安度過寒冷冬季。

