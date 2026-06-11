心蓮裡的陽光 花香入夢忘病痛

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台中慈濟醫院的心蓮病房，有個非常特殊的服務，只要好天氣有陽光，護理人員就會幫病患，整理身上的管線之後，帶著行動氧氣瓶，連病床一起推到外面的花園，溫暖的陽光，總讓病患露出笑容。

護理人員捨不得病患和家屬，老是在病房，住久了也會影響情緒，所以出來花園曬太陽，聞花香，聽鳥叫聲，音樂聲，短暫的片刻，真實感受生命的溫度。

台中慈濟醫院護理師 林君柔：「阿媽 阿媽 我們出去晒太陽。」

住民家屬 賴美嬌：「妳在笑了 妳知道她在叫妳，(知道要出去晒太陽了)，我帶妳出去晒太陽好嗎，(阿媽我們出門囉) 。」

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93歲的阿媽，癌症末期，住進了台中慈濟醫院的心蓮病房，體力虛弱的她，聽到要出去曬太陽，就特別有反應。

住民家屬 賴美嬌：「我媽媽她本來就很喜歡，去外面走動的人，所以她現在有這個環境，她很高興，在病房都是在睡覺，一出來(外面)叫她，她好像睜開眼睛 還會笑瞇瞇的。」

志工小提演奏 慈濟志工 陳秀雄：「盡量找他們以前聽過，大家常聽到 通俗的歌曲。」

台中慈濟醫院專科護理師 黃郁雯：「你等一下 護理師去摘花給你，你眼睛要張開，很漂亮 貼起來當小別針，這樣很漂亮。」

台中慈濟醫院專科護理師 黃郁雯：「他們耳朵會聽到聲音，我們的歡笑聲，其實對他們來講 就是活著，不要死氣沉沉地活著，我要快快樂樂的。」

推著病患到外面的花園曬太陽，是台中慈濟醫院心蓮病房，貼心的專屬服務。

台中慈濟醫院護理師 林君柔：「病人大多數都是有管子的，管子的話 我們在出來之前，都一定要重新再檢視過，管子是沒有被壓住的 要出來，一定要外帶那些氧氣(瓶)，我們能看到就是，病人在出來之後的表情，他們是開心的 我們會覺得說，這些都不算是麻煩。」

台中慈濟醫院護理師 林君柔：「阿媽 手牽著喔 手牽著喔。」

台中慈濟醫院專科護理師 黃郁雯：「安寧病房可能給人家的感覺，是很死氣沉沉，可是我覺得這樣出來，就是新的一天的開始，我覺得不用那麼悲傷，就是美好的。」

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