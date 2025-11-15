（圖／本報系資料照）

賴政府屢屢對雙城論壇設下政治關卡，如今又打算不核准上海市台辦副主任李驍東來台，恐讓原本規畫在12月底舉行的論壇生變，暴露出政府在兩岸政策上的矛盾與心結。然而，把雙城論壇妖魔化，從來就不能解決任何政治問題，只會讓兩岸白白失去一個彼此珍視多年的對話窗口。

雙城論壇從郝龍斌、柯文哲到蔣萬安，走過多年風雨，證明即便在兩岸關係低迷時，地方城市仍有一塊可維持交流的空間。這個平台談的多半是城市治理、醫療、觀光、青年交流與文化合作，既不是統一談判，也不是國共祕密會議，所以當陸委會擬拒李驍東來台，蔣萬安才會說「沒有必要搞得這麼複雜」。

賴政府一昧把雙城論壇視為洪水猛獸，外界看到的是在兩岸議題上的不自信。若對兩岸交流有底氣，就該敢於在現有法制與政策框架內，管理風險、設下底線、保留交流空間；而不是看到「交流」就膝反射地踩煞車，甚至把攔阻個別人士當成報復手段，看似強硬，實則心虛，也自證格局之低。

中央部會刻意卡關，必將讓台灣在兩岸互動中「願意溝通」的形象受到質疑。尤其，鄭麗文擔任國民黨主席後，積極尋求與對岸恢復黨對黨對話，意欲填補賴政府空出的交流空間，賴政府若仍無心尋求突破，將更難向國人及國際證明自己有處理兩岸問題的本事。

對雙城論壇抱持開放心胸，不代表民進黨要放棄立場，而是展現自己有能力在管理風險的同時，能與對岸進行健康有序的互動。反之，若滿腦子只想著封殺鎖門，連碩果僅存的交流平台都要封殺，又怎有資格奢談穩定兩岸、創造和平？