心虛! 大貨車躲臨檢形跡可疑 "重度詐欺通緝犯"落網

中部中心／張喬羿、李柏瑾

台中市和平區警方，在台8線執行臨檢勤務時，眼尖發現有一台大貨車停在路邊，不開入檢查區，員警上前盤查，駕駛卻說他是想睡覺才臨停，不過不配合出示身分資料，明顯有鬼，員警一查發現，他竟是身揹12案的重度詐欺通緝犯！

深夜的台8線，一台大貨車，突然關燈，停在路邊，員警趕緊上前查看。

想睡覺是沒關係，但過了臨檢點，就可以找地方好好休息，為什麼要停在這？





心虛！大貨車躲臨檢形跡可疑 身揹１２案通緝犯落網

想睡覺? 大貨車突臨停"閃避臨檢" 身揹12案通緝犯現形（圖／翻攝畫面）

廣告 廣告





從頭蛤到尾，裝傻裝聽不到，不說就是不說，明顯有問題！雙方僵持許久，駕駛終於鬆口，原來他有案件在身，而且不只有一件兩件，而是整整12件！

盤查畫面就出現在台8線上，14日晚間，台中市警方執行擴大臨檢勤務時，發現這台大貨車行跡極為可疑，關掉車燈，在路邊停下，遲遲不開入檢查區，疑似是在規避臨檢，員警當然主動上前盤查，一查不得了，直接逮到這個身揹12案的，重度詐欺通緝犯。





心虛！大貨車躲臨檢形跡可疑 身揹１２案通緝犯落網

心虛! 大貨車詭異閃避臨檢 "身揹12案"通緝犯落網（圖／翻攝畫面）





這位駕駛，逃亡2年，藉著駕駛大貨車送貨為生，利用流動性高的職業特性，試圖躲避追緝，不過終究還是心虛漏餡，得乖乖面對，法律制裁。

原文出處：心虛！大貨車躲臨檢形跡可疑 身揹１２案通緝犯落網

更多民視新聞報導

親子遊遇陌生男企圖搶車 搶車男落網竟是通緝犯

陳佩琪又嗆北檢！謬稱「聽柯黑名嘴講講就搜索羈押」 吳靜怡反擊了

「平安符」效期僅一年！亂丟恐遭業力反噬 民俗專家建議4招正確處理方式

