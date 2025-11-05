心虛！ 嫌車上藏毒拒檢狂逃撞傷1員警 逃400公尺遭逮

高雄市 / 綜合報導

高雄一名駕駛，昨（4）日開車行經苓雅區，因為車牌燈故障遭員警盤查，沒想到他一看到警方竟然加速逃逸，當場撞傷一名員警，造成對方左手擦挫傷，逃了約400公尺後被警方包圍拽下車，壓制逮捕，一查更發現他車上竟然藏有大量毒品，當場被依公共危險、妨害公務等罪嫌移送地檢書偵辦。

員警巡邏發現白色自小客車車牌燈故障，準備上前盤查，就在這時，駕駛一看到警方，猛踩油門，加速逃離現場，當下撞傷一名員警，隨後警方也鳴笛追上去，就見白車車速之快，穿梭在人多的自強夜市，不過再怎麼逃，仍逃不了員警手掌心。

員警VS.駕駛說：「蹲下，趴下，趴著，跑什麼。」車子被前後包圍，警方抓準時機，把駕駛拽下來，當場將人壓制在地，員警VS.駕駛說：「我現在逮捕你喔，好。」員警大聲喝斥，駕駛被壓得動彈不得，當場被銬上手銬。目擊民眾說：「打了大概五六分鐘，從車上拽下來，在地上又打了一下。」目擊民眾說：「鳴笛很大聲，看到嫌犯跑不掉還怎樣，被警察抓著，按在地上。」

警匪追逐發生在4日傍晚五點多高雄苓雅區，駕駛曹姓男子開著租來的車拒檢逃逸，一路從四維四路、中華四路口，到青年二路、自強三路口，逃了約400公尺，過程擦撞一名員警，造成對方左手擦挫傷後遭逮捕，車上還搜出大量違禁品。

苓雅分局成功所長陳昀辰說：「當場查扣三級毒品咖啡包130包，三級毒品哈蜜瓜錠47顆，三級毒品愷他命1包。」這名曹姓男子是當地毒品治安人口，有沒有涉及毒駕還要釐清，訊後依違反公共危險、妨害公務、毒品危害防制條例等罪嫌被移送地檢署，藏毒心虛還撞傷員警，最終難逃法網，還讓自己添上更多罪名。

