即時中心／連國程報導

桃園機場第二航廈差點上演「監獄風雲」，昨（6）日晚間7時許，一名英國籍男子搭機抵台入境時，海關察覺其托運行李有異狀，準備進行複查，沒想到男子突然拔腿狂奔，混進人潮衝出管制區，2名海關人員緊追在後，隨即與值勤員警協力逮人。目前尚未得知男子託運行李是否夾帶違禁物品，以及他為何跑給警察追。

警方表示，該名英國籍男子昨日來台下飛機後辦理入境，海關發現其託運行李有可疑情形，要進行第二次檢查時，男子突然逃跑且混進入境旅客人潮，引起一陣騷動，海關人員趕緊追上前，並同步通報線上警力展開圍捕。男子從第二航廈入境大廳一路逃往第三航廈，之後被保安大隊警力迅速於第三航廈工地制伏，警方已經將他交由海關單位進行後續處置。





原文出處：快新聞／心虛？英國男子入境遭海關複查行李 竟狂奔衝出管制區

