心血全沒了！洪水噬家園、豬寮 明利村「山豬王」欲哭無淚

溢流當下的恐怖景象，宛如海嘯的黑水不斷狂襲而來。（圖／東森新聞）





馬太鞍溪暴漲，造成北側萬榮明利村陷於泥流之中，在上游一處養殖戶「山豬王」，高先生和閔小姐就拍下前天（10日）溢流當下的恐怖景象，宛如海嘯的黑水不斷狂襲而來，他們緊急開著新買的車逃離家園。事後重回現場，家被大批土石沖毀只剩屋頂，而豬寮和雞舍也被沒了，讓他們狂嘆住了20年，都沒遇過這麼嚴重的天災，如今期盼能原地重建。

溢流溪水宛如洪水猛獸不斷席捲而來，水勢相當驚人。養殖戶「山豬王」閔小姐：「你們看堰塞湖，堰塞湖多可怕，淹一層樓高了，已經淹一層樓高了，我們車子要開走了。」

10日馬太鞍堰塞湖破堤溢流，位於明利村上游堤坊邊的養殖戶「山豬王」高先生和閔小姐，看到這恐怖景象，趕緊開著新買的車逃離家園。

養殖戶「山豬王」閔小姐：「哇快跑快跑，淹一層樓高了，有沒有看到，淹一層樓了。」

一邊逃命一邊拍下，泥流大軍摧毀他們家園的景象，兩人回憶當時，表示其實水淹到三層樓高，緊急撤離時，水已經淹到家門口，家當都來不及拿，只能趕快逃。昨（11）日下午重回家園，發現整個家都沒了，被大批土石吞噬，只剩下屋頂。

養殖戶「山豬王」高先生：「我在房屋裡面，什麼都沒有了啦，什麼都沒有了，什麼都沒有了。」

一連講了3次，因為真的什麼都沒了，看看他的家已經不像家，只剩屋頂和幾根柱子，就連牆壁都被沖走，家當也全沒了，只剩下大批泥濘和土石，真的好心痛。

來到住家旁飼養山豬的豬寮和雞舍，全被泥水土石淹沒，真的慘不忍睹。養殖戶「山豬王」高先生：「再來過去就是你的養雞的地方，全部都是石頭啊，什麼東西都沒有了啊。」

養豬養雞的低窪區，全被土石泥水給摧毀了，高先生還有40隻獵犬受困在地勢較高的籠舍區，他們在這住了20年，都沒遇過如此嚴重的洪水，兩人呼籲政府能盡快整理河道，仍盼原地重建，趕緊恢復家園昔日原貌。

