心血管患者注意！ 6款抗凝血劑.高血壓藥恐缺貨至年後

近期氣溫驟降，心血管疾病風險隨之升高，然而攸關中、高血壓患者健康的抗凝血劑與降血壓藥品卻傳出缺貨情形。目前供貨不穩的藥品中，抗凝血劑「里先安膜衣錠60毫克」為心房顫動治療指引中的標準用藥，並被食藥署列入必要藥品清單。

抗凝血劑供貨不穩。圖／台視新聞製圖

另外，降血壓藥「德國第一三共雅脈膜衣錠20毫克」及「舒脈優膜衣錠」雖有替代藥品，但醫師評估，受影響患者可能超過50萬人。

藥師公會全國聯合會發言人黃彥儒指出，目前連各大醫學中心都叫不到貨。整合醫學專科醫師姜冠宇提醒，慢性處方箋持有者應提早提高警覺，儘早前往仍有存貨的藥局進行藥品替換。

降血壓藥供貨不穩。圖／台視新聞製圖

製造廠系統更換 藥品供應「1-3月」調整期

針對這些缺貨藥品均來自台灣第一三共公司的產品，業者回覆，因藥品由「國外製造廠」生產，該製造廠於進行企業資源規劃（ERP）管理系統更換期間，發生「非預期技術性問題」，雖然相關問題已排除，但整體供應仍需約「一至三個月」的調整期，等同缺貨狀況恐將持續至年後。

藥品供貨不穩遭疑太晚通報 食藥署要查

由於必要藥品依法應於缺藥前六個月通報，僅在天災或不可抗拒因素下，才可於事發後30天內補行通報，食藥署將介入調查。食藥署副署長王德原表示，接獲通報時業者已經在進行控貨，時間相當短，因此是否涉及未依規定提前通報，仍需進一步調查釐清。

台北／綜合報導 責任編輯／網路中心

