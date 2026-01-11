心血管殺手潛伏你餐桌！每天都在吃！3種食物讓你高血脂不自知

談到降低膽固醇，第一個直覺往往是「少吃油」，但柏宏聯合診所院長鄭語皓醫師提醒，真正讓膽固醇升高、甚至導致三酸甘油酯過高的，其實是許多看似無害、甚至被認為健康的日常食物。其中最讓人意外的，竟然是水果和酒精。

三酸甘油酯過高是隱形殺手

鄭語皓醫師指出，膽固醇中的三酸甘油酯（Triglycerides）過高會導致血管硬化、心肌梗塞、甚至猝死，是不能忽視的健康警訊。很多人誤以為只有體型肥胖者才會有高血脂問題，但其實「高血脂＝血管裡堆滿脂肪」，瘦子若飲食不當也可能中招。

三大膽固醇陷阱食物，你每天都可能在吃！

三白食物升膽固醇超快

這些俗稱「三白」的食物，是升高三酸甘油酯的最大元兇之一。它們屬於高升糖指數（GI）食物，吃下肚後會快速轉為血糖，刺激胰島素大量分泌，進而促進脂肪合成、堆積血脂。長期吃太多，膽固醇容易飆升。

酒精類飲品

很多人誤以為紅酒對心血管有益，但其實每公克酒精含有7大卡熱量，接近脂肪的9大卡。尤其高濃度酒精會刺激肝臟合成三酸甘油酯，同時提高尿酸指數。喝酒就像喝油，一不小心就讓膽固醇數據失控。

高糖分水果

水果雖然富含維生素與纖維，但過量攝取果糖會轉化為脂肪，導致三酸甘油酯升高。像是西瓜、哈密瓜、甜櫻桃等高糖水果，若一次吃太多，對血脂反而有害無益。鄭醫師提醒，吃水果也需節制，尤其是患有高血脂、高膽固醇的人，更要留意攝取量與種類。

少油不等於降膽固醇

鄭語皓強調，控制膽固醇不只是「少吃油」，更應該關注「血糖與糖分來源」。當我們大量攝取澱粉、糖分與酒精時，身體會將多餘的能量轉化為脂肪儲存，反而導致血脂上升。

降膽固醇的飲食建議

選擇全穀類代替精緻澱粉（如糙米、燕麥） 控制酒精攝取量或盡量不飲酒 攝取低GI水果如番茄、奇異果、葡萄柚 多吃富含Omega-3的食物如魚類與堅果 維持規律運動與良好生活作息

吃得聰明，比吃得少更重要

在追求健康的路上，選對食物比單純節食更有效。鄭語皓醫師提醒大家，良好的飲食習慣、對食物內容的警覺，才是穩定膽固醇、預防三酸甘油脂過高的根本之道。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／鄭語皓醫師

本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章