心血管疾病來得快又狠 醫療與復健費用靠它來擔保！

冬季冷氣團與寒流接連報到，全臺各地氣溫驟降，也讓心血管疾病風險隨之提升。低溫容易造成血管收縮、血壓上升，增加心肌梗塞、腦中風等急性心血管事件發生機率，南山人壽提醒，冬季是心血管疾病的高風險時期，民眾除了留意保暖與生活作息外，也應定期檢視自身保障是否足夠，為健康風險做好準備。

現代人生活壓力大且生活習慣不佳，經常外食、缺乏運動、熬夜等，導致中壯年族群發生心血管疾病的案例屢見不鮮。心血管疾病非好發於長輩，也是中壯年不可忽視的「隱形殺手」。根據健保署調查，腦血管疾病與心臟疾病的醫療支出高居健保給付前列，一旦發病，隨之而來的往往是高額的治療費用，以及長期的復健照護支出。若身為家中經濟支柱，財務壓力與照顧壓力更巨大。

心血管疾病往往來得突然，治療過程可能涉及住院、手術、長期復健等多項費用，因此除基本醫療保險外，強化具備針對心血管疾病加強保障，並可提供一次性給付的專屬保險，以利在關鍵時刻發揮實質幫助。

「南山人壽心心相惜生活習慣健康保險(HLD)」除了強化因不良生活習慣造成之心血管疾病保障，更具備以下保障特色，當疾病發生時，能夠緩解醫療費用支出、補貼因休養而中斷的收入、減輕家庭經濟負擔，更安心專注於治療與復原，針對重度/輕度特定傷病提供生活習慣守護一次性給付，得以靈活因應治療；提供特定心血管手術暨特定處置保障及醫材補助；提供豁免保費機制，讓保障安心不中斷。

以40歲女性投保繳費20年期「南山人壽心心相惜生活習慣健康保險(HLD)」一單位，年繳保費新臺幣(下同)11,520元，若於保險期間，保戶於50歲時因稍運動就喘氣、疲累，經醫師診斷三尖瓣閉鎖不全，接受心臟瓣膜開心手術「置換三尖瓣膜」，預計可獲得100%生活習慣守護保險金100萬元、特定心血管手術暨特定處置醫療保險金2萬元、特定心血管醫材補助保險金5萬元，合計總給付金額為107萬元。

