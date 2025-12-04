心血管疾病好發季節 屏醫籲牢記「FAST」口訣

記者孫建屏／綜合報導

隨著天氣逐漸轉涼、日夜溫差加大，正是心血管疾病好發的季節，其中「腦中風」更是最需提高警覺的急重症。衛生福利部屏東醫院神經內科宋允文醫師強調，辨識中風症狀的關鍵在於牢記「FAST」口訣：F（Face）臉部不對稱、嘴角歪斜；A（Arm）手臂無力抬不起；S（Speech）講話不清、口齒不順；T（Time）把握時間、立即送醫，唯有提升警覺、落實預防，才能有效降低風險。

屏東醫院今（4）日舉行「天冷溫差大，小心腦中風找上你」記者會，宋允文醫師指出，腦中風是因腦部血液循環受阻，使腦細胞因缺氧而壞死，主要可分為缺血性與出血性兩種，其中以血管阻塞的缺血性中風最為常見。

中風不僅會在短時間內威脅生命，即使成功搶救，也可能留下偏癱、語言障礙或吞嚥困難等後遺症，對患者及家庭造成長期衝擊，宋允文提醒民眾，「時間就是腦細胞！凡是疑似中風的狀況，都不能等待，愈早就醫，愈能降低後遺症。」

在中風預防方面，宋允文呼籲民眾務必從日常生活開始著手，包括控制高血壓、高血糖、高血脂，戒菸及戒酒，維持低油、低鹽、低糖的飲食習慣，多攝取蔬果，並保持每週固定運動，以維持良好的心血管功能；同時，也應注意體重管理，避免肥胖與代謝症候群加重血管負擔。規律的生活調整，長期實行便能有效降低腦中風發生率。

若不幸發生中風，除了急性期的藥物治療與血管再通處置外，後續的復健治療更是恢復生活自理能力的重要關鍵。宋允文指出，屏東醫院近年引進「重複性經顱磁刺激術（rTMS）」，以非侵入性磁脈衝刺激大腦皮層，協助調節神經活性，被證實能改善中風後的肢體功能、語言表達以及吞嚥困難，特別適合在功能恢復停滯期的患者，為中風後復健帶來新的希望。

屏東醫院院長王森稔呼籲，冬季是中風高發期，民眾應更加注意身體變化，若出現任何疑似中風症狀，務必要立即就醫、不可觀望。他強調：「中風的搶救分秒必爭，早一步送醫，就多挽回一分希望。」