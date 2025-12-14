心血管疾病居國人死因前5大 氣溫驟降掌握4招護心護腦





【NOW健康 林郁敏／台北報導】近期氣溫明顯下降，日夜溫差持續擴大，讓心血管負擔也隨之增加。依據衛生福利部2024年國人死因統計，心臟疾病與腦血管疾病分居第2及第4位，一年奪走約3.6萬名國人生命。國民健康署提醒，三高族群、心血管疾病患者及長者在冬季尤需提高保暖警覺，掌握正確做法才能降低低溫帶來的健康風險。



護心護腦4招 避開低溫時段、加強保暖、補充溫水、警惕中風徵兆



氣溫驟降或天氣濕冷時，血管收縮、血壓升高，容易誘發急性心肌梗塞與中風。因應低溫來襲，國民健康署提醒民眾掌握以下4招，降低心肌梗塞與中風風險：

1.避開低溫時段外出： 清晨及傍晚為氣溫最低時段，建議避免於低溫或溫差較大時外出，可與親友結伴同行相互照應。



2.穿對衣服更保暖： 依溫度增減衣物，加強頭頸部及四肢末梢保暖，並維持衣著的活動靈活度。



3.補充溫水不輕忽： 天冷時仍會流失水分，若水分不足，血液可能變得黏稠、增加心血管負擔。外出或運動時，建議每15分鐘飲用200到300毫升溫水，並避免含糖、咖啡因或酒精飲品。



4.留意心臟病或中風徵兆： 若出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等症狀，或無法完成「微笑、舉手、說你好」任一動作等中風警訊，應立即就醫，把握黃金治療期。



三高與高風險者應規律用藥 低溫期間落實保暖與自我監測



一般民眾需注意低溫警訊，高風險族群更須提高警覺，不可輕忽低溫對心血管的衝擊。國民健康署提醒，三高族群及心腦血管疾病高風險者應規律服藥、勿自行停藥，並密切留意氣溫變化，在低溫及大溫差期間確實做好保暖與自我監測4招，以降低心腦血管事件發生風險。



