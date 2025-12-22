心血管疾病常見6警訊！心絞痛、心肌梗塞等 不同心臟問題該做什麼檢查？

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文

根據衛福部資料顯示，2024年國人十大死因排行中，心臟疾病仍高居第二，高血壓性疾病也排名第六。了解心血管疾病症狀、適合的檢查方式，更有助於掌握心臟健康狀況。

心血管健康不容忽視，尤其近期天氣變化大，心血管疾病風險也會因此增加。不過，身體出現哪些症狀時應警惕？如果心臟出問題又該做哪些檢查呢？振興醫院心臟血管內科主治醫師林煥湫一一說明。

6大警訊症狀中2項 應高度懷疑有心血管疾病

心血管疾病可能會在不知不覺間悄悄找上門，有時症狀出現民眾不一定能立刻發現。林煥湫醫師提醒，在心臟門診中，心血管疾病患者經常會有以下6大症狀，這些都是常見的警訊，如果同時出現2項就需要高度懷疑是心血管疾病，應盡快就醫檢查：

喘（呼吸困難） 胸悶或胸痛 頭暈 心悸 夜間陣發性呼吸困難 下肢水腫

哪些人是心血管疾病高風險族群？

尤其高風險族群更要特別注意，林煥湫醫師建議，以下高風險族群應定期健康檢查，及早掌握心臟健康狀況：

三高族群（高血壓、高血糖及高血脂）

糖尿病患者

年長者

癌症病患

體重超標者

飲酒過量者

有家族病史者

吸菸者

心臟出問題要做什麼檢查？ 心絞痛、心律不整如何檢查？

不過，如果發現異狀前往就醫，究竟需要做哪些檢查呢？林煥湫醫師表示，如果病人是初次至心臟科門診，醫師通常會先安排以下基本檢查：

心電圖：評估心跳節律、了解是否有心律異常。

胸部X光：檢視心臟大小與肺部狀況。

血液生理檢驗：檢查血糖、膽固醇、腎功能等。

若經過檢查評估懷疑有心血管功能異常的話，醫師會安排進一步檢查。林煥湫醫師提到，心血管功能異常的患者大致可分為以下三大類，通常醫師會根據不同的症狀安排合適的檢查，以確定不適原因：

心律不整

心血管阻塞（俗稱冠心病）、心肌梗塞

心衰竭或嚴重瓣膜疾病

提醒民眾若有異狀都應及早就醫，經由醫師診斷、檢查，找出病因並選擇適合的治療方式，才能守護心血管健康。





振興醫訊－心臟出問題，我該做什麼檢查＿林煥湫（心臟血管內科主治醫師）



