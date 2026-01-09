心血管疾病沉默殺手！網友熱議6大護心關鍵 別讓血管老化成猝死隱憂





【NOW健康 陳如頤／台北報導】心血管疾病長期位居國人10大死因前列，其病程往往由不良生活習慣長年累積而成，許多患者直到急性發作才驚覺事態嚴重。為了協助民眾在身體亮紅燈前防患於未然，本文特別從調整日常飲食結構到優化生活細節，帶您全面掌握護心重點，守護長期健康。《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月「心血管疾病預防方式」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的6大心血管疾病預防方式有哪些。

▲網友熱議6大心血管疾病預防方式。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）



網友熱議心血管疾病預防關鍵 遠離高油鹽糖老化誘因



觀察近3個月網友針對「心血管疾病預防方式」的相關話題討論，可以發現「健康飲食」是討論度第一名。不少醫師指出，高油、高鹽、高糖的飲食型態，正是血管老化與阻塞的隱形兇手，因此調整飲食被視為最基本的一步。



健康飲食的常見建議包括掌握「得舒飲食」原則，強調應「多吃各種蔬菜、水果、全穀類、堅果種子、低脂乳製品」，這類食物富含鉀、鈣與鎂，有助於控制血壓、維持血管健康，成為不少人調整日常飲食的首要方向。



別讓「沉默殺手」找上門 「控制三高」別再心存僥倖



除了飲食之外，「控制三高」同樣被視為不可忽視的關鍵。美國心臟協會新版高血壓指引中指出，「高血壓常被稱為『沉默的殺手』，因為它往往沒有症狀，卻會大幅增加心血管疾病的風險」，因此強調「所有成年人應該至少每年量一次血壓」，及早掌握身體變化。



唯有透過定期測量及調整生活形態，並在必要時配合醫師建議進行藥物治療，才能有效穩定血壓、血糖與血脂，避免三高問題長期累積，成為心血管疾病的導火線。



落實每週運動150分鐘與防寒保暖 全方位修復生活細節守護心健康



此外，有醫生指出「近年台灣猝死發生率呈上升趨勢」，而許多猝死事件都是由心血管的問題所引起的，因此提醒民眾應留意胸悶、心悸等心血管疾病的發作前兆。醫師也強調「每週至少150分鐘的運動」、「不吸菸、少喝酒」以及「規律健康檢查」都能有效降低猝死與重大心血管事件的發生風險。



網友更提醒，天氣轉冷時務必「注意保暖」，避免血管因溫差過大而劇烈收縮，在無形中增加心臟負擔。預防心血管疾病並非單靠某一項行為就能達成，而是需要對生活的各項細節做出改變，才能逐步降低發生風險。與其等到身體發出警訊才後悔，不如現在就開始行動，讓自己的心臟健康能多一分保障。



