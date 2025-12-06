心血管病年奪5.5萬人命 避免4危險因子
日夜溫差大，是心血管疾病好發時節。專家指出，心血管相關疾病，在2024年奪走超過5.5萬條人命，等同於台北小巨蛋全滿人數的4倍。在所有心血管疾病中，又以心臟病、腦中風最嚴重，提醒民眾要控制好三高，定期用藥，每天量血壓，並且戒菸，千萬不要自行停藥。
新光醫院心臟內科醫師陳冠任表示，不健康的血管內皮細胞會造成血管失去彈性、血小板凝集、白血球黏合、脂質堆積，最後造成血管阻塞。供應大腦的血管阻塞，會造成缺血性中風；供應肢體的血管阻塞，會造成周邊動脈疾病；供應心臟的血管受到阻塞，則會造成心肌缺氧，引起心肌梗、狹心症、心臟衰竭、肺水腫、心律不整、心因性休克，甚至心因性猝死。
陳冠任指出，在2009年，心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病等心血管相關疾病，一年共造成超過3.3萬人死亡。到了2024年，則上升至超過5.5萬人，等於台北小巨蛋全滿人數的4倍。心血管疾病最重要的4種危險因子，是高血壓、高血糖、高血脂和抽菸。
一些民眾擔心吃藥影響腎功能，不敢吃血壓藥、降血糖藥。陳冠任提醒，洗腎不是西藥吃太多，而是高血壓、糖尿病控制不佳引起。洗腎的主因中，糖尿病占46％，高血壓占29％，兩者合計達4分之3，民眾務必定時用藥，別自己當醫師。
陳冠任也提醒，若有抽菸習慣，務必戒菸。日常生活中，建議增加運動量，並維持均衡的飲食，少攝取油脂，少吃精緻澱粉，可以口感粗糙的五穀米、大燕麥片、雜糧饅頭取代白飯、吐司。
