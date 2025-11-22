心血管"沉默炸彈" 微創置換手術解危

主動脈弓血管瘤，有「沉默炸彈」之稱，一旦在體內破裂，死亡率相當高，大林慈濟醫院心臟外科團隊，最近成功為86歲的患者，完成「一體成型胸主動脈分支支架」置換手術，這是今年從國外引進的新醫療技術，以微創導管方式，在不需開胸、心臟不停跳的狀況下，成功幫患者找回健康，大林慈院是全台第四家，執行這項新置換手術的大型醫院。

86歲尤先生，曾接受心臟手術，本來都有定期回診，3年前腎功能不佳，暫停電腦斷層檢查，最近突然胸痛送急診，才知道當初，未達手術標準的主動脈弓血管瘤，已經變大為6到7公分。患者 尤先生：「咳也咳不出來，也咳不出痰，咳嗽起來好像快斷氣。」

主動脈的功能，是將心臟打出來的血液，配送到血管，再運輸到器官，分四個部分，升主動脈、主動脈弓、降主動脈、還有腹主動脈，所謂主動脈瘤，是指主動脈壁，像氣球一樣，膨脹變大，在這類疾病中，主動脈弓血管瘤，相對複雜，因為它的上方，有通往腦部的重要分支血管。大林慈濟醫院心臟外科主任 張兼華：「以他的情況 放胸主動脈支架，可能因為它會遮到一些， 我們在主動脈弓 (有)供應腦部，供應左手的重要分支這樣子，你必須先預做一些處理，例如說要先做繞道手術，或者可能要放一些支架去保護，。」

如果使用傳統置換手術，對高齡病人來說，風險高恢復期長，經過團隊審慎評估，決定採用美國FDA核准的「一體成型 胸主動脈分支支架」的醫療器材與技術。大林慈濟醫院心臟外科主任 張兼華：「以他的血管瘤型態來說的話，是適合用這樣子的分支支架，這樣可以讓它手術傷口最少， 而且最小 。」

主動脈弓血管瘤，好發於70歲以上、有抽菸習慣以及有「三高」病史的男性，大林慈濟醫院，是全台第四家，成功應用「一體成型胸主動脈分支支架」的大型醫院，以微創導管方式，在不需要開胸、心臟不停跳的狀況下，幫高齡患者解除健康危機，復原情況良好，他說，很感恩醫療團隊的用心。

