南部中心／蘇晟維、謝耀德 高雄報導

高雄一名心衛中心的分區執行祕書，利用職務之便，查詢被關懷個案少女的個資，更將被害人約出來性侵，造成被害人嚴重的心理陰影，被害人一度輕生，沒想到到了心衛中心，還是這名嫌犯來做諮商，親友首度發聲，希望不要再有這樣的事情發生。

心衛中心主管濫權性侵 被害少女身心重創！親友痛心發聲

曾獲社會安全網績優督導的心輔中心何姓前主管，竟對關懷對象性侵。（圖／翻攝畫面）

被害人的親友萬萬沒想到，原本就是心衛中心關懷對象的少女，竟然變成中心分區主管性侵的目標，還原案發後做筆錄的狀況，親友滿是心疼，被害少女親友說：「她不記得那個人的臉，她非常地模糊，甚至在這整個過程中，她只有辦法說出一些片段，她沒有辦法完整敘述，就是她都是很害怕很害怕，她甚至在陳述的時候都是發抖。」

廣告 廣告

心衛中心主管濫權性侵 被害少女身心重創！親友痛心發聲

被害少女親友出面為少女發聲，盼不要再有類似案件發生。（圖／民視新聞）

去年六月中，何姓嫌犯因為職務之便，熟悉被害少女的背景，取得個資後，用陌生暱稱"星"假冒嫖客，傳給被害少女，問她要零用錢嗎，被害少女擔心對方是持有自己性影像的人，六月底答應赴約，想阻止對方繼續外流，但來到了捷運站見面，沒想到，嫌犯就把她載到汽車旅館，不顧被害人反抗強行性侵，甚至事後還塞錢想卸責。

心衛中心主管濫權性侵 被害少女身心重創！親友痛心發聲

被害少女擔憂性影像外流，赴約後遭到何姓嫌犯性侵。（圖／民視新聞）

被害人嚇到記憶斷片輕生，回到心衛中心，卻又是何姓嫌犯來做諮商，離譜行為，事後被害人一度打算讓事件公諸於世，後來因為真的太害怕了，親友擔心她的狀況，決定低調配合後續調查，被害少女親友說，「她曾自己說我要不要當吹哨人，我要不要讓別人，就是不要再被受傷害，我要不要保護更多的妹妹。」檢方調查後，痛批嫌犯不知自尊自重，利用內部系統查詢個資違法利用，滿足一己私慾，依強制性交與違反個資法等罪名，向法院從重求處10年6個月徒刑。

心衛中心主管濫權性侵 被害少女身心重創！親友痛心發聲

高雄地檢署起訴書痛批嫌犯不知自尊自重，向法院求處10年6月徒刑。（圖／民視新聞）

被害少女親友：「你也沒想到，他會做出這麼骯髒的事，這真的太難判斷了。」好不容易慢慢穩定，卻因為起訴、聽到嫌犯交保，再度陷入傷痛，親友只盼，不要讓這害群之馬，毀了眾多社工的用心，也不要再有另一個被害人的出現。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

原文出處：心衛中心主管濫權性侵 被害少女身心重創！親友痛心發聲

更多民視新聞報導

露營區成毒品轉運站？國際包裹藏大麻 4嫌被起訴

涉洗錢10億 台灣贏支付遭訴9人

台積電內鬼竊密案情擴大！東京威力主管涉滅證 高檢署追加起訴3人

