心衛中心前執秘涉性侵 陳其邁：痛定思痛檢討缺漏

（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）高雄市衛生局心衛中心前執行秘書涉利用職務之便，肉搜並性侵未成年。市長陳其邁今天表示，已要求衛生局與社會局務必痛定思痛負起責任，將制度缺漏進行完整檢討，勿再發生類似情況。

針對這起事件，陳其邁今天上午在市政會議前接受媒體聯訪表示，第一時間衛生局即採取嚴查、嚴辦及保護當事者，並積極與檢方配合；此事不僅是對被害者的傷害，對於在社會安全網工作的人員來說，更是非常大打擊。

陳其邁說，社安網本意就是在協助社會弱勢民眾，保障其權益，犯嫌行為嚴重違反專業倫理，及破壞社會對社安網工作人員的信賴，真的非常、非常不應該。

陳其邁說，事發後，高雄市衛生局、社會局及社會安全網等單位充分與檢察機關合作，共同釐清案情，同時也站在保護被害人避免二次傷害的立場，全力補足社會安全網漏洞。

陳其邁表示，他已要求衛生局與社會局務必痛定思痛、痛加檢討，除配合檢方偵辦，也導入外部專家及監督機制等，全力希望把社會安全網建立得更完整，並記取此次教訓，不要再發生類似狀況。

他並呼籲應給基層社會安全網工作人員更多鼓勵，同時也譴責犯嫌不法行為，並要求衛生局、社會局負起完全責任，務必把所有制度再做完整檢討。（編輯：陳仁華）1150106