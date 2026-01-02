心衛中心執秘性侵少女後還去口試 論文大談社會安全網如「犯罪經驗分享」

何建忠在性侵弱勢少女後還去參加碩士口試，其論文猶如犯罪心得分享。（圖／翻攝畫面）

高雄市衛生局心理衛生中心前執行祕書何建忠，2025年6月30日利用職務之便性侵弱勢少女，犯後還不知悔改，同年7月18日參加碩士論文口試，並大談社會安全網涉案者，論文猶如「犯罪經驗分享」而他於10月初遭羈押，並於1日以20萬元，檢方則在近日偵結提起公訴，求處10年半重刑。

據了解，42歲何建忠任職心衛中心苓雅分區執秘，是最高層級主管，曾獲衛生福利部「強化社會安全網績優督導」表揚，他卻利用職務之便，2025年6月開始頻繁登入精神照護查詢系統尋找下手目標，最終鎖定該名少女，肉搜後掌握其學校、手機和社群帳戶，偽裝嫖客將她約出。

少女曾因隱私畫面外流而輕生，她誤以為何建忠握有其私密照，擔心照片進一步外流，且想進一步釐清真相才答應外出，何建忠則將她載往汽車旅館，不顧被害人哭喊掙扎性侵得逞，為營造性交易假象，還強塞3600元到被害人背包，將她丟包至超商便離開。

何建忠犯案時在中正大學攻讀犯罪防治研究所，他犯案後絲毫沒有悔意，同年7月18日參加論文口試，其題目為《刑法中保安處分之監護處分評估小組決策歷程之探究》，而他在論文中大談社會安全網涉案者處境，還不忘「深情」感謝妻子，整篇論文猶如犯罪經驗分享。

何建忠在得知被害人報案後，委託在社會局任職的妻子私下查詢案件過程，在調查期間還否認犯行，但其名下車輛進出汽車旅館的畫面被監視器清楚拍下，被害人在接受社工輔導時，更出現自責、情緒低落等反應，檢方認為何涉嫌重大，2025年10月向法院聲押獲准。

全案於近日偵結，檢方認為何身為社安網重要執行者，卻將受保護個案視為洩欲工具，犯後更企圖以金錢將重罪轉化為性交易，檢方依加重強制性交及違反個人資料保護法等罪嫌將他起訴，並具體求刑10年6月，何妻則已被2大過免職。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

