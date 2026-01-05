心衛中心捲性侵醜聞！精神科醫師說話了：1人的惡行不代表體系的失敗

記者洪正達／高雄報導

精神科醫師林耕新表示，這起案件出現機制上的破洞就要予以修補、強化，別因1人的犯罪否定整個系統。（圖／翻攝GoogleMaps）

高雄市衛生局心衛中心爆發性侵醜聞案引起社會震驚，涉案的前執行秘書何建忠已被檢方起訴，不過這起案件曝光在社會上產生的餘波盪漾尚未平息，對此，精神科醫師林耕新在臉書上指出，一個人的惡行不代表整個體系的失敗，且任何一個有畫面的描述都是在被害人的傷口上撒鹽，既然有整個體系有破洞，那就一起將它修補完善。

林耕新醫師指出，近日高雄市衛生局心衛中心案件引發社會高度關注，身為精神科醫師，我必須從專業角度說明幾件事；首先，這是犯罪，必須嚴懲 ！加害者濫用職務之便，對未成年個案進行性侵害，這是嚴重犯罪行為，司法必須嚴加究責，但他必須強調，一個人的惡行，不代表整個體系的失敗。

此外很多人質疑，「為何半年都沒說？」林耕新表示，被害人是自殺高風險個案，在精神醫學評估中，這意味什麼要有明確自殺計畫和執行方法 、處於隨時可能自殺的危險狀態、任何額外壓力都可能致命，加上個案可能有複雜的家庭情感問題，支持系統脆弱，媒體傳播風險很可能再度刺激被害人情緒。

根據創傷後壓力症候群 （PTSD）研究：- 每次與創傷相關的刺激，都會重新激發創傷反應，例如被辨識、被討論、被標籤化，對青少年被害人是嚴重二次傷害，以及臨床上確實有因媒體刺激而導致被害人自殺的案例，他特別在意，部分媒體使用「選妃」、「花名冊」、「層層挑選」等聳動字眼，這些渲染對被害人造成的傷害，可能不亞於犯罪本身，每一個「有畫面」的描述，對被害人都是在傷口上撒鹽。

針對外界質疑衛生局作為部分，林耕新也說，根據他的了解並非無作為，包含1. 案發後立即解聘加害者。2. 全力配合司法嚴查嚴辦。3. 針對系統權限使用進行全面清查 。4. 持續矯正內控機制；再來必須澄清的事實，關於「執行秘書」一職，心衛中心有6個分區、設置6名約聘的執行秘書，這是全國一致的制度，社工督導需要特定專業資歷，必須是合格社工師，才能執行複雜的個案調查和處遇，這不是「空降」或特權，這是專業職務，不幸的是，加害者是這6名專業人員之一。

林耕新醫師指出，社安網同仁們每天面對自殺高風險個案、家暴、性侵、虐待案件、精神疾病患者的危機處理、複雜的家庭問題，這是極度耗竭、高壓、但必須有人做的工作，絕大多數社安網同仁都在用專業和熱忱守護脆弱的生命，一個犯罪者的惡行，不應抹煞這些人的付出。



但社安網管理機制當然要檢討但絕對不是被扭曲否定，包含權限管控要更嚴密、稽核機制要更落實、內部監督要更確實，就像醫療會有醫療疏失，司法會有冤假錯案，這不代表我們不需要醫療和司法，重點是發現問題、面對問題、改正問題。

他也向社會大眾呼籲，請停止尋找被害人身分，請理性監督管理機制落實改革，要求具體作為，而非情緒發洩，請區分「個人犯罪」與「管理機制問題」 不要因為一個犯罪者否定絕大多數熱忱付出的專業同仁，他也要向那個孩子說，這絕不是你的錯，這個案件確實撕開了一道很深的傷口，但我們要做的是：懲罰犯罪者、保護被害人、改進管理機制漏洞、維護制度信任

因為還會有無數個需要被接住的孩子，現實世界再怎麼醜陋，我們都要給那個孩子接住的機會，而社安網就是這個機會，讓我們一起共同把他修補完善。

