心衛中心爆性侵醜聞 高市府：檢討資安強化社安網

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市衛生局心衛中心前執行秘書何建忠涉嫌對未成年弱勢對象性侵害，高雄市政府指出，接獲檢方通報案件後，立即啟動對被害人專案協助。另配合檢方要求，案件偵辦期間嚴守保密，保護被害人避免受到二次傷害，並將檢討及強化社會安全網。

高市府指出，針對何建忠及協助洩密的何妻違法惡行，皆立即以兩大過解聘、公布姓名，追究行政與法律責任，同時撤換衛生局心衛中心主任的主管職務。衛生局與社會局在檢方指揮下，已對於何員帳號曾查詢之列管對象進行清查，並進行相關通聯比對、遭查詢列管對象進行個案關懷等作為，目前尚未查獲另有其他受害者之通報。

高雄市政府表示，衛生局於2025年8月8日接獲地檢署啟動調查通知後，立即對於何建忠處以2大過解聘。社會局對何員違反兒少法部分，處最高60萬元罰鍰並公告姓名；違反社會工作師法部分，已移送高雄市社工師懲戒委員會審議，建議處廢止執業執照、廢止社會工作師證書等懲戒。有關何妻協助何員疑似洩密，社會局也立即對何妻記2大過解聘，並將何妻使用相關資訊系統紀錄移送檢方偵辦。

對於本案被害人協助部分，社會局將持續協助陪同偵訊、就醫、連結學校資源關懷就學規畫、提供諮商服務及連結法律扶助資源等，後續將依個案需求提供醫療協助、法律及心理支持等協助，也籲請媒體審慎報導時，避免對受害人造成二次傷害。

此外，針對照護資訊系統資訊的管理機制，衛生局從制度、管理稽核及教育宣導等3方面落實矯正，包括提高帳號清查頻率、各單位指派專責管理者、嚴審使用人資格權限、律定單位內控管制機制等措施，同時委託外部資安專家抽查檢核，確保帳號使用具唯一性、合理性與可追溯性，強化資安及減低個資外洩風險。社會局也針對保護資訊系統權限使用進行檢討，以強化內控機制，限定權限查閱人員，強化同仁保密意識。

高市府強調，針對本案持續全力配合司法調查，除對違法者嚴正究責外，將全面檢討保護機制，引入外部專業協助檢視精進守護服務對象權益，也避免對服務對象造成任何二度傷害，以最高標準落實專業倫理與公共責任。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

