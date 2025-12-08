心衛中心進駐汐止 關懷職場

新北市「汐止區社區心理衛生中心」8日在汐止龍安路開幕，由衛生局長陳潤秋與衛生福利部心理健康司長陳柏熹一同揭牌，將為汐止、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮提供及時的心理支持服務。衛生局指出，汐止區有新北市最大的科學園區，心衛中心未來會更著重推廣職場心理健康。

陳潤秋表示，社安網2.0計畫新北市為全國布建心衛中心核定數最高的縣市，並已如期達成目標。心衛中心除了提供專業的心理諮商及個案管理服務，更主動走入校園及社區等場域，提供市民多樣化的心理主題課程。

此外，自民國111年首間心衛中心啟用，心理諮商服務量從每年116人次至突破1650人次，共已舉辦1700多場宣導活動，落實心衛中心扎根社區，讓心理支持服務「看得到、找得到、用得上」。

開幕活動中，心理師示範「蝴蝶擁抱」，帶領民眾體驗如何舒緩工作緊張不安的情緒。衛生局表示，近年職場壓力逐漸受到重視，新北市積極推動「職場心理健康」，至今與超過220家職場合作「職得用心待你」講座，今年更推出《安心職引》職場心理健康指引《員工版》及《企業版》，打造更健康、更有韌性的職場環境，衛生局官方網站可免費下載。

汐止社區心理衛生中心服務範圍涵蓋汐止、瑞芳、平溪、雙溪及貢寮5區。即日起每周二下午及周四上午有專業心理師提供心理諮商服務，有需求民眾可多加利用。