心衛之狼涉性侵少女 石崇良：1個月內研議「查詢狼社工平台」

高雄市衛生局心衛中心前執行秘書何建忠涉嫌性侵列管輔導少女，其擔任社工的妻子則涉嫌洩密。何建忠曾獲得衛福部「強化社會安全網績優督導」獎項，卻涉嫌利用職權查詢少女個資並誘出性侵。高雄市社會局日前公布何男姓名，但事件引起外界不安，希望參考「狼醫平台」成立相關查詢平台，衛福部長石崇良承諾一個月內研議。

高雄市衛生局心衛中心前執行秘書涉嫌利用職務之便，肉搜並誘騙性侵未成年 。（示意圖／pexels）

昨日立法院司法及法制、社會福利及衛生環境委員上，許多立委針對「心衛之狼」何建忠質詢衛福部長石崇良。立委王育敏說，何建忠違法收集資料，性侵未成年少女，迄今竟仍保有社工證照，真的是不可思議，而懲戒更是緩慢。石崇良回覆，當事人當時受到羈押，導致懲戒程序中止，現已重新啟動，近期內就會進行懲戒。

王育敏要求衛福部成立專案會議，徹底檢討，原因是高雄市政府處理過程，去年八月九日該涉案人已兩大過免職，但衛生局卻未跟進開罰，也沒有公告姓名，足足延宕四個半月，這點要改善，應精進個管系統安全性、檢討查詢權限，並通知其他縣市。

立委陳菁徽質疑，該名涉案人為何可以查閱個案資料？石崇良說，全國共有七十一處心衛中心，一般社工無法跨區查詢，但衛生局可指定二名人員擁有查詢全區的權限，而該位涉案人就有權限。目前已啟動檢討，將開會研擬討論一致性的查詢權限。石崇良說，一個月內研議完成「狼社工查詢平台」，在官網設置「社工師懲戒決議查詢專區」，連結地方政府懲戒決議公報，供外界查詢。

社工師公會全國聯合會透過聲明怒批何建忠是「社工界之恥」。全聯會指出，何建忠涉嫌利用「精神照護查詢系統」非法查詢多名個案資料，鎖定患有PTSD(創傷後壓力症候群)的高風險少女並實施性侵，此舉嚴重背離社工核心價值。全聯會嚴厲譴責這是社工界之恥，但強調這次事件是個別人員嚴重失德行為，絕非整體社工體系的常態。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

