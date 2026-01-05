心衛守護者黑化成狼！衛生局長扛下台壓力曝心聲：再來一次仍會先救人

記者洪正達／高雄報導

衛生局長黃志中（中）今天首度對心衛中心性侵醜聞案回應，表示再來一次他還是會選擇保護被害者。 （圖／記者簡榮良攝影）

高雄市衛生局前心衛中心績優督導犯下令人髮指的性侵案，被點名應該下台的衛生局長黃志忠今天清晨表示，有關社會批評、議員質疑、民眾憤怒他都承受，但如果重來一次他還是會先選擇救那個孩子，下台無法解決問題，但他還是會選擇在怒罵中終將事情做對、做好、做完。

據了解，心衛中心原本就在應處輕生、性侵、兒虐等，也是社會安全網中最後的堡壘，沒想到前執行秘書何建忠卻利用職務之便在後臺資料庫中挑選性侵對象，直到案件遭雄檢起訴後才曝光，對此，國民黨市議員李雅靜砲轟衛生局下「封口令」，立委柯志恩今天也在記者會上重砲轟擊高市府安全網成爲性侵黑洞。

黃志中表示，被害人是輕生高風險個案，有複雜的家庭問題，也隨時處於在情緒不穩定的危險狀態中，一經曝光光後可能導致被害人輕生，當「透明」與「生命」衝突時，我選擇先保住那個孩子的命，如果這讓社會誤解我在掩蓋，這個誤解他承受，如果有人因此要我下台，這個壓力他來承受，但如果重來一次面對同樣的兩難，還是會選擇先救那個孩子的命。

黃志中也說，這半年衛生局不是沒做事，包含立即解聘加害者、配合司法調查、全面清查權限紀錄、啟動管理機制的全面檢討改善；他必須強調一個敗類不代表就能壓垮整個體系，他必須為團隊說話；這個犯罪者的惡行，絕不能代表高雄市一千多位社安網的專業同仁、更不能代表心衛中心所有社工和心理衛生專業人員都有問題，而心衛中心6個分區、6名執行秘書，這是全國一致的專業配置，不幸的是，那個犯罪者是其中之一。一個敗類不能被放大成為壓垮整個體系的理由。



黃志中強調，看著每天面對想輕生的孩子、受虐的婦女兒童、精神疾病患者、破碎的家庭，這些工作極度耗竭且充滿壓力，但有人必須扛，團隊在扛，他身為局長更要扛，扛著社會的質疑、扛著改革的壓力、扛著不能再出錯的步步為營。

黃志中也呼籲外界勿再用選妃、花名冊等聳動字眼，每一個相關的標題都會在被害者的傷口上撒鹽，「請給她活下去的空間。如果還有其他受害者，請勇敢站出來，壞的是那個犯罪者，不是整個制度，我們會保護你」針對要求下台的聲浪，黃志中也說，下台很簡單但問題沒解決，但新局長來了要花多久時間才能了解案情？對一個30年來致力於保護弱勢的專業者而言，真正的負責是在罵聲中將事情做對、做好、做完。

