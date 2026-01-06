心衛狼案「封口半年」 陳揮文轟高市府官官相護：爛透了

圖為2025年12月初發生烏龍查驗毒鯛魚案，衛生局長黃志中(左)曾鞠躬道歉。如今爆發心衛狼案「封口半年」，黃又發長文疑似卸責，無意下台負責，引發外界砲轟。中為高雄市長陳其邁。（示意圖／資料照／洪浩軒攝）

高雄市政府爆發心衛中心官員何建忠性侵醜聞，對象竟是列管輔導的弱勢少女，令人髮指，當局被爆「封口半年」，更引發輿論炸鍋。媒體人陳揮文痛批衛生局長不下台，高市府不去查其他可能的被害人，甚至還上上下下掩蓋，做得爛透了，這些垃圾事他看不下去。

陳揮文6日在《新聞大白話》節目質疑，為什麼一個高雄市政府的公務人員可以幹這種事情，衛生局長還想要寫篇長文就輕輕放下？「我覺得衛生局長你就下台了！扯什麼？」之前TVBS民調，陳其邁滿意度還創新高？請問這個心衛狼是第一次犯案？他只有性侵一個被害人嗎？然後陳其邁說：這個非常不應該。「陳其邁哩系咧考（你是在哭）？」

陳揮文指出，因為何建忠是進資料庫搜尋，電腦登入紀錄都查得出來，他一天搜尋了上百筆的被害人！「你有什麼毛病，你現在是在『選(妃)』嗎？哪個比較好騙？我說陳其邁這個，高雄，爛透了！你應該全面徹查！」只要這個加害人他搜尋過誰，高雄市政府就應該主動去關懷：這個心衛狼有沒有來騷擾妳？是否曾跟妳聯絡？只要心衛狼有搜尋過的人，每一個都要查！

陳揮文痛批，「我不認為高雄地檢署跟高雄市政府有這麼蠢，蠢到要我來教你們！這個『不晟子』20萬交保，還有這種事情？」不曉得這些法官在幹什麼？報導提到「裁罰拖五個月」，這就是標準的官官相護！何建忠在衛生局，他太太在社會局，還去幫他查偵辦進度？「我一點都不同情，我認為柯志恩跟國民黨，你們太客氣了！」心衛狼搜尋了上百筆可能的被害人，結果有關單位只查一人、辦一件？

陳揮文強調，他不相信心衛狼只犯這一件案，陳其邁應該做的亡羊補牢動作，是針對這些可能的被害人，去關心她們。「封口半年」，都沒有人知道？所有高市府、衛生局上上下下，通通等到檢察官起訴、20萬交保了，記者才知道？「陳其邁這點我也給你佩服！」

陳揮文直呼，這些垃圾事情也掩蓋得了？然後高雄鄉親在那邊嗨，辦演唱會、陳其邁染頭髮，覺得高雄做得很好？到底好在哪裡？高雄市府現在還舉債多少錢？全國各縣市舉債第一名是高雄，怎麼會每天放煙火、弄那些東西，就覺得很好？「我真的是看不下去！」

