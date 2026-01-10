心衛計畫 陪伴光復災民走出焦慮

花蓮光復，去年九月發生風災，雖然已經過去三個多月，家園陸陸續續恢復，但有時候、有些人，心中的創傷，並沒有辦法馬上復原，慈濟基金會和人醫會、持續在當地提供關懷，除了每個周末有各科別的義診之外，現在也加入心理衛生計畫，透過專業的醫療，陪伴修復受傷的心。

新竹人醫會志工 蔡智玲：「當時水災發生的時候，你是在家裡還是外面。」

光復民眾：「在家裡。」

新竹人醫會志工 蔡智玲：「你現在還會不會覺得害怕，如果在家裡突然間(想起來)。」

廣告 廣告

光復民眾：「你去想它 就會害怕，不要想 轉移 就不會害怕。」

如實的把感受說出來，就算洪災已經過了三個多月，家園恢復的差不多，但是心裡面還有殘存的淤泥，還沒清完。北區人醫會志工 姜懿容：「我是慈濟志工，這裡是慈濟義診處，您今天可以過來團體治療嗎。」

災後這段時間，多數人的心理狀況會回歸正常，但在光復鄉，仍有一到兩成的民眾，心理健康持續亮紅燈。慈濟人醫會每個周末提供義診，針對高風險個案追蹤關懷，透過心律變異分析，配合呼吸，找到幫助心理調頻的方法。「(吐氣)默數1秒鐘 2秒鐘，3秒鐘 4秒鐘，好 你看 變藍色了。」

台北慈院精神醫學部老年精神科主任 李嘉富：「透過很具象的儀器的顯示，他能夠去掌握到說，原來我還是可以透過一些方法，讓自己的身心，回到更平穩的狀態。」

光復民眾 黃女士：「全身的病症都好了一半以上，晚上睡覺也差很多，不管鏟子超人 ，醫護(人員)什麼的，都是非常地有愛心，來給我們加持 我們不該再，陷在那個泥裡面 應該走出來。」

新竹人醫會志工醫師 曾文馨：「你喝水 10分鐘內可以的話，你就喝一大口 小口慢慢吞，大口喝 小口吞。」

除了身心科以外，現場也配合各個專科開設義診，從各方面為鄉親提供醫療支持。光復民眾 楊女士：「這裡比較近，做(來看診)一個多月了，現在醫師都有開藥給我吃，原本都沒辦法睡覺，現在吃就差很多了，不然心臟很喘，就有影響 水災有影響，現在(身心健康)比較穩定了。」

光復民眾：「現在都睡不著，每天都這樣 已經3個4個月了。」

災後造成的創傷還在，慈濟就也不會離開，持續用專業和陪伴，與鄉親同行。

更多 大愛新聞 報導：

環保站分類當運動 80歲夫妻相隨好感情

上人行腳彰化 慈航濟世利眾生

