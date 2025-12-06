心衰竭別灰心 好好保養仍有韌性

心臟內科陳冠任醫師主講「用心來關心，淺談三高與心血管疾病」，民眾互動熱絡，收穫滿滿。（杜宜諳攝）

心臟內科莊正彥醫師主講「認識心衰竭」，民眾回響熱烈。（杜宜諳攝）

心臟用久了，難免會抗議、會疲勞，當心臟功能退化，心衰竭就會跟著上門，導致患者出現累、喘、腫的症狀。一旦進展到末期，5年的存活率只剩5成，這也令不少患者開始思考：「我還需要努力嗎？」專家指出，每個人的致病原因不同，存活率也不一樣，若能好好保養心臟，也會展現出意料之外的韌性。

本報11月15日與新光醫院合辦「旺旺中時生活講堂」，邀請新光醫院心臟內科醫師莊正彥主講「認識心衰竭」，以及新光醫院心臟內科醫師陳冠任主講「用心來關心，淺談三高與心血管疾病」，吸引民眾熱烈響應。

莊正彥說，心衰竭是心臟的癌症，有高復發率、高住院率、高死亡率的特點，9.7％的患者一年內住院超過1次。其臨床表現是累、喘、腫，若是單一症狀，不見得是心臟問題，但若有綜合表現，就要特別小心。

累，代表無法透過休息而改善的疲憊感，從心臟射出到腦部的血液減少而伴隨頭暈，甚至快昏倒的感覺；喘，則是走路或爬樓梯1、2層就喘吁吁；腫，則是心臟收縮力變差，周邊血液回收困難，導致水腫，體重會在短時間內上升。

不少民眾都會疑惑，有心衰竭還能不能運動？莊正彥表示，運動的前提是出在穩定狀態，而非急性發作期。在醫師指導下運動，可強化心肺功能。另民眾用藥後，若感覺症狀改善，切記不可停藥，一旦停藥就會快速反彈，導致憾事發生。

進展到心衰竭末期，5年存活率只有5成，一些人會思考：「我還需要努力嗎？」莊正彥表示，每個人的致病原因不同，大數據套在每個人身上不一樣。疾病除存活率，還要兼顧生活品質，請不要放棄。這個社會不斷進步，醫療也是，好好保養心臟，有時會展現出意料之外的韌性，心衰竭不是那麼絕望。