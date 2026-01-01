心衰竭命懸一線 台北慈濟達文西微創手術助重建心臟血流

（記者陳志仁／新北報導）63 歲陳奶奶長期罹患三高，近月來出現呼吸喘、胸悶等不適症狀，就醫後確診為缺血性心肌病變，心臟功能僅剩三成；台北慈濟醫院透過跨科團隊評估，採取複合式冠狀動脈血流重建策略，成功改善心臟功能，重拾生活品質。

陳奶奶三個月前因症狀惡化至台北慈濟醫院就診，心導管檢查顯示左前降支完全阻塞、左迴旋支嚴重狹窄，心臟超音波也發現左心室收縮功能不到 30%，診斷為因冠狀動脈阻塞引發的慢性心臟衰竭；經心臟血管外科楊凱文醫師評估，透過心臟核磁共振確認仍有可挽救心肌，決定採取複合式治療。

楊凱文醫師先以達文西機器人執行微創冠狀動脈繞道的手術，使用左內乳動脈為繞道血管，重新建立左前降支血流，後續再由心臟內科醫師以心導管方式處理左迴旋支狹窄，結合外科與內科優勢，達到最佳血流重建效果；術後陳奶奶心臟收縮功能明顯的提升，目前持續門診追蹤。

楊凱文醫師指出，心臟主要由三條冠狀動脈負責供應血液與氧氣，為左主幹冠狀動脈的左前降支、左迴旋支與右冠狀動脈，其中左前降支負責心臟最重要的收縮功能，一旦嚴重阻塞，極易導致心肌梗塞與心臟衰竭；三高族群、吸菸者、慢性腎臟病患者皆屬高風險族群，常見症狀包括呼吸喘、胸悶及下肢水腫。

根據衛福部統計，心血管疾病長年位居國人十大死因前列，平均每22分鐘就有1人因心血管疾病死亡，若未及早治療，恐需仰賴心室輔助器甚至心臟移植；楊凱文醫師說明，相較傳統開胸手術，達文西微創手術傷口小、疼痛與感染風險低，且內乳動脈長期通暢率可超過九成，是治療左前降支阻塞的最佳選擇。

