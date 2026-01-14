心衰阿嬤喘到發抖 醫護怕「給嗎啡會很快走」僅給呼吸器

三總澎湖分院內科主任吳聲政分享安寧照護案例，一位心衰竭、肺積水阿嬤喘到說話發抖仍拒插管，家屬簽拒絕心肺復甦術或維生醫療（DNR），醫護團隊卻因擔心「給嗎啡病人可能很快離開」而猶豫，僅以呼吸器協助。

一位心衰竭、肺積水阿嬤喘到說話發抖仍拒插管，醫護團隊卻因擔心「給嗎啡病人可能很快離開」而猶豫，僅以呼吸器協助。（示意圖／Pexels）

吳聲政在社群平台發文表示，當時醫護團隊給出的回應包括「給了嗎啡，病人可能會很快離開」、「家屬還有一些人沒放棄，現在請安寧團隊介入太早了」、「我們先用BiPAP(雙相正壓呼吸器)幫她撐一下吧」。他指出，這反映出臨床對安寧療護仍存在誤解。

吳聲政表示，在安寧醫學中，嗎啡是用來緩解「呼吸困難」的藥物。對於末期肺積水病人來說，那種吸不到氣、窒息的感覺就像在陸地上溺水一樣，是生命終局最大的恐懼。他強調，適當的藥物不是縮短生命，而是搬開壓在病人胸口的大石頭，每位有執照的醫師都可開立嗎啡，這不是宣告死亡，而是讓病人有尊嚴地呼吸。

吳聲政表示，在安寧醫學中，嗎啡是用來緩解「呼吸困難」的藥物。（示意圖／pxhere）

吳聲政指出，許多醫護夥伴或家屬習慣將安寧會診與「承認失敗」或「趕病人走」劃上等號，但實際上安寧團隊的價值在於「舒緩困難症狀」，是醫病之間、家屬之間的緩衝與橋樑。他認為，強加在病人臉上的雙相正壓呼吸器，有時對末期病人而言反而是另一種形式的束縛。

他在文中提到，一位醫護前輩告訴他「上帝對阿嬤很好，讓她很快就回家了」，但他認為如果臨床端能多一點對症狀控制的專業、少一點對藥物的迷思，阿嬤或許能走得更優雅、更平靜。他感嘆，臨床上的誤解很多，推廣安寧療護還有很長的路要走。

