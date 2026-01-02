即時中心／林耿郁報導

昨（2）晚10點多，新北市三重區重陽路三段、中正北路口，一台正在等著轉彎的休旅車，慘遭後方一台自小客車高速撞上，被推到分隔島上，造成1人輕傷；不過肇事的男子拒絕接受酒測，當場遭開罰18萬元、吊銷駕照與吊扣車牌，但可能逃過刑事責任。

心裡有鬼？據三重警分局資訊，昨晚10時40分許，一名27歲黃姓男子駕駛白色自小客車，車上載有另一名22歲林姓男子，沿重陽路三段往重新路方向行駛，行經路口欲左轉中正北路時，撞上正在路口待轉的34歲林姓女子所駕駛之休旅車。事故造成黃男車上的林姓乘客手腳輕微擦挫傷，送往三重醫院治療，所幸無生命危險。

廣告 廣告

但員警到場後，黃姓駕駛拒絕接受唾液快篩檢測，遭警方依違反《道路交通管理處罰條例》第35條第4項規定舉發，後續將開罰新台幣18萬元罰鍰、吊銷駕駛執照、移置保管車輛並吊扣車牌。

警方呼籲，駕駛人應配合酒駕相關檢測，切勿心存僥倖，以免觸法受罰，危及自身與他人安全。

快新聞／心裡有鬼？三重暗夜車禍「肇事男拒絕酒測」 遭罰18萬並吊銷駕照

事故造成現場交通受阻。（圖／三重警分局提供）《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

原文出處：快新聞／心裡有鬼？三重暗夜車禍「肇事男拒絕酒測」 遭罰18萬並吊銷駕照

更多民視新聞報導

淡水男酒駕撞死清潔隊員！想逃出國竟忘帶護照 法院裁定羈押

跨年酒駕載友撞死清潔員 肇逃男直奔機場落跑遭羈押

王夢麟「酒測值0.73」險撞清潔隊員 女兒2度發文：絕不護短

