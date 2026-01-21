心跳亂跳是中風前兆？健壯導遊爬山「心悸又喘」以為咖啡喝多竟心房顫動

記者簡浩正／台北報導

有患者頻頻出現心悸、喘促與心跳忽快忽慢的情形，就醫才知是心房顫動。（示意圖．資料照)

馬祖在地導遊阿盛（化名）向來體力過人，帶團爬山更是家常便飯。然而近半年來，他在工作時卻頻頻出現心悸、喘促與心跳忽快忽慢的情形，一開始他以為只是咖啡喝多了，或是連續帶團太過疲勞。直到手上智慧型手錶接連跳出「心律不整」警示，緊急就醫檢查後確診為「心房顫動」。醫師指出，許多病人在初期常將相關症狀誤以為是焦慮、壓力大或老化現象，因而錯失及早治療的時機。

萬芳醫院心臟內科醫師莊再庚表示，心律不整常見有「跳得快」與「跳得亂」兩大特徵，其中「亂」的風險更高。正常運動後雖會心跳加快，但節律仍規律；若是心房顫動發作，患者往往會感覺胸口像被亂敲鼓般忽快忽慢，甚至出現「跳拍、漏拍」的不適感。更嚴重的是，當心臟無法有效收縮、血液流動變慢時，左心耳易形成血栓，一旦血栓隨血流進入腦部，便可能引發栓塞性中風。臨床統計顯示，心房顫動患者的中風風險明顯高於一般人，但不少人往往是在中風發生後，才回頭追查真正原因。

治療方式上，莊再庚說需依症狀嚴重程度與心臟結構評估，可採藥物或介入性治療。考量阿盛活動量大、不希望長期依賴藥物，建議他接受新型「脈衝場消融術（PFA）」，避免傳統電燒可能因熱傳導而波及食道或膈神經的風險，患者隔天即可出院，重返導遊工作，過去心跳忽快忽慢的不適感已完全消失，帶團爬山也更加輕鬆自在。

不過莊再庚提醒，手術成功並不代表一勞永逸，高血壓、肥胖、抽菸、缺乏運動或飲酒過量，都是心房顫動復發的重要危險因子。病人仍須依醫囑定期追蹤，維持良好生活型態，並避免劇烈溫差刺激與過度勞累。

