心跳停止被救回 專家強調復原重要性

突發性心跳停止是全球常見的重大急症，每年奪走數百萬人的性命；即便成功急救，病人仍可能面臨「心跳停止後症候群」，包括腦部傷害、心臟功能異常與多重器官衰竭，後續的「復甦照護」成為預後的關鍵。為幫助病人減少後遺症，健保署2017年起給付「目標溫控」，透過將病人體溫降至32～37.5度，抑制腦部發炎反應與細胞損傷。專家提醒，復原的道路雖然漫長又辛苦，但若能堅持到底，依然有機會恢復到原有的狀態。

對於突發性心跳停止者而言，「生存之鏈」6個環節缺一不可。台灣復甦照護學會秘書長、台大醫院急診部副主任暨急診加護病房主任蔡旼珊指出，起初的「生存之鏈」只有4個，直到2020年擴增至6個，依序為早期辨識、及早CPR、及早電擊、送醫進行高級心臟救命術、復甦後照護以及復能與復原。蔡旼珊強調，第6個環節正是醫療團隊持續努力的方向，核心不只是存活，而是協助病人恢復功能，重新回到家庭、職場與社會，讓「活下來」真正延伸為有品質的生活。

蔡旼珊說明，降低腦傷並非單一治療可完成，台大醫院早在2006年引進台灣第一台溫控設備，為急救後恢復心跳的病人進行「目標溫控治療」，並建立標準化作業流程，包含溫度的選擇、溫控時呼吸器的設置，以及血壓、營養等整體照護。健保署也在2017年將此治療納入給付，臨床上可透過體外控溫（如溫控冰毯）、體內控溫（如放置導管）方式，將病人的體溫控制在特定範圍，降溫時間至少維持24小時，核心原則在「快速降溫、穩定維持、緩慢回溫」。

「如果只看復甦後照顧這一塊，遠遠不夠，所以我們再往前進一步，幫助病人走回他的家庭。」蔡旼珊透露，在院方支持下，台大醫院成立「復甦科學中心」，集結急重症專家、護理師、復健科醫師、職能治療師、物理治療師、呼吸治療師、藥師、心理師、社工等跨領域團隊，並於2024年11月11日正式揭牌。這也是台灣第一個以心跳停止急救、照護與康復為核心的醫療單位，期望讓病人在出院返家後，順利適應生活。

台大醫院每年收治到院前心跳停止（OCHA）的病人約160～180人，其中急救後恢復心跳者約有6成，存活出院者有3成5，能清醒且功能恢復良好出院者有3成，與國外頂尖醫療機構相當。蔡旼珊表示，台大復甦醫學團隊將持續推動心跳停止照護的下一個里程碑，透過更完整的跨團隊照護體系，陪伴病人從急救復甦走向長期復能，逐步重建人生、回歸社會。

此外，蔡旼珊也提醒，近期氣溫變化大，是心血管疾病的好發季節，民眾務必注重保暖、妥善控制三高並戒菸。若出現胸悶、胸痛等不適症狀，應儘早就醫，把握黃金救援時機。

