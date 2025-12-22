心跳停止17分鐘重生 《格陵蘭雪女》歌王影帝人生豁達

菲利普科特林冒死赴北極拍攝《格陵蘭雪女》吸引8萬粉絲捧場。（海鵬提供）

法國歌王影帝菲利普科特林最近在新片《格陵蘭雪女》中，飾演北極冒險家柯琳（白蘭雪蓋飾）的哥哥巴賽爾。菲利普科特林是法國著名的多棲藝術家，活躍於音樂、電影、繪畫及文學等多個領域，並以古靈精怪、不拘一格且幽默風趣聞名。

這次菲利普科特林在片中極力呵護飽受情傷、從北極返家的妹妹，甚至助她重返極地、完成她尋找雪人的夢想。菲利普科特林不僅專程赴北極拍攝，更是全片最溫暖的展現。《格陵蘭雪女》上月在法國上映，吸引8萬觀眾欣賞，收穫好評無數，其中不少影迷是菲利普科特林的粉絲，他們從該片在義大利都靈影展映演，一路相挺到法國上映，愛屋及烏的熱情不在話下。

菲利普科特林去年在巴黎奧運開幕式上，曾化身為全身塗藍的希臘酒神戴奧尼瑟斯，僅以花果遮蔽身體、演唱歌曲〈赤裸〉，前衛表演意外成為焦點。此舉雖引發全球熱議，卻讓他去年底發行音樂專輯洛陽紙貴，演唱會更是一票難求。

菲利普科特林曾以電影《沉浮》獲得凱撒獎最佳男配角獎，鮮為人知的是，他8歲時心臟曾一度停止跳動長達17分鐘，差點喪命，原本可能就此結束生命的他，在緊急手術後獲得了新生，人生從此豁然開朗。

