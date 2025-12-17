心跳加速真的就是愛情？戀愛中的「吊橋效應」別把愛情跟直覺搞混

戀愛中的心跳加速、手心冒汗的悸動，真的代表愛情嗎？心理學家與神經學家喬爾．皮爾森（Joel Pearson）於《直覺鍛鍊》一書中，揭開直覺背後的大腦運作機制，帶領讀者正確理解直覺、鍛鍊直覺、善用直覺，在日常生活及職場做出更好、更快、更有自信的決策。以下為原書摘文：







愛與直覺的混淆



我和約會對象填寫並簽署了所有表格與文件，然後去領取安全帶。氣氛依然有些尷尬，初次約會就像面試一樣，你的每句話、每個動作和每次回應，都會被放大檢視。我們穿好攀岩鞋，將出汗的雙手伸進裝滿白色攀岩粉的袋子裡，準備好開始挑戰室內攀岩牆。

廣告 廣告

就歷來的初次約會來說，這絕對是最讓人膽戰心驚的一次，我們直接選了最困難的挑戰。個人的力量、膽量，以及被安全帶緊緊勒住的身體，一切都在對方面前展露無遺。我們扣好安全鎖，我負責攀爬，她負責確保繩索安全，感覺我的性命就掌握在她手中。雙方迅速加深信任關係，跳過初次約會彼此常見的寒暄與心理試探，直接進入生死相托的情境。

我們都不是競技型攀岩選手，但也不算新手。我年輕時經常攀岩，不過已荒廢許多年。隨著攀爬高度增加，我的恐懼感似乎在胃裡不斷翻湧。那一刻突然到來：周遭一切都慢了下來，時間彷彿靜止。我感覺到指尖下那質地粗糙、沾滿粉末的人造岩點微微滑動，一開始只有幾公釐，然後變成幾公分。接著我手指一滑，沒能抓穩，我立刻意識到自己要失敗了。









在手指離開岩點、身體開始跌落前，我的腎上腺素飆升，尷尬與挫敗感同時湧上心頭，就像在慢鏡頭裡目睹一起火車事故。我的身體已經離開攀岩牆，懸浮在半空中，直到彈性攀岩繩吸收我的重量，同時安全帶緊緊勒住我的大腿，身體隨之搖晃，接著重重撞上前方牆面。

約會對象緩緩將我放到地上，我調整呼吸，努力站穩腳步。雖然手指刺痛，手臂也極度痠痛，但腎上腺素讓我感覺充滿活力，興奮不已。我們玩得很開心，我看著她的雙眼，知道她也有同感，於是露出會心的微笑。

接下來我們交換角色，輪到我保護她的安全。我認真將鬆弛的安全繩穿過保護裝置，希望在她面前留下好印象。我隨時做好準備，一旦她不慎跌落，我可以將危險降到最低。突然間，唰的一聲，她從攀岩牆跌落往下墜，而安全繩同樣發揮作用，吸收她墜落的重量。她的身體擺盪回來，雙腳撞到攀岩牆。我緩緩將她放在地上，她氣喘吁吁看著我，心照不宣的露出一抹微笑。

後來我們發現，彼此並不適合。





千萬別將生理反應當成直覺



初次約會時迸發的電光石火、彷彿空氣都劈啪作響的悸動，在後來的相處中漸漸消退。我們再也無法找回初次相遇時的火花，最終認清兩人更適合當朋友。後來她透露自己傾向喜歡女性，但是我們初次約會時引發強烈的化學反應，讓她一度相信，我們之間或許有可能。

那場約會迸發的強烈感受，在我心中縈繞多年。為何當時感覺如此契合，後來卻變了樣？我經常思索，我們之間的化學反應出了什麼錯？最後恍然大悟，意識到彼此成了所謂「生理激發錯誤歸因」（Misattribution of Arousal）的受害者。

人類非常不擅長分辨自身情緒，也不知道情緒源自於何處。我和約會對象把攀岩導致的腎上腺素飆升、心跳加速、手心出汗、極度興奮等生理變化，誤以為是彼此之間的吸引力。我們的大腦無法分辨，這些感受究竟是來自攀岩活動，還是雙方的化學反應？

在如今廣為人知的「吊橋實驗」中，英屬哥倫比亞大學的研究人員要求男性受試者走過一座高聳、搖晃不穩的吊橋。當受試者走在橋上時，會遇到一位女性，請他們依據她手上的一張圖片，創作一則短篇故事。在蒐集完受試者的故事後，這位女性會給他們一個假的電話號碼，表示如果對實驗有任何問題，都可以打電話給她。

不遠處還有另一座橋，高度較低、橋面更寬且結構穩定，研究人員在這裡進行相同的實驗。結果顯示，在高聳、不穩吊橋上參與實驗的男性，不僅更可能撥打假電話號碼聯繫那位女性，而且在創作故事時，更常出現與性有關的語言。

針對上述結果，研究人員的解讀是：參與實驗的男性混淆了自己情緒感受與生理激發的來源。站在高聳、不穩吊橋上的男性，會受環境影響而感到焦慮、緊張，甚至是腎上腺素升高，但可能不知道自己為何有這些感受。就像我與之前的約會對象一樣，那些男性將這些感受錯誤歸因，以為是與橋上遇到那位女性之間的反應。

換句話說，當身體出現正面或負面的生理變化時，我們很難判斷這種感受源於何處。其他研究也證實了這點：研究人員要求男性受試者先進行簡單的運動，例如原地跑步，並且在運動完後立即觀看一段影片。結果發現，比起沒運動的男性，這些人對影片中女性的吸引力評分明顯更高。

即使在沒那麼極端的實驗情境裡，人們仍不容易判斷自己心跳加速、出汗、體溫升高的原因。雖然這些生理反應是運動造成，但受試者會將它們歸因於另一個人的吸引力。

在談論直覺時，如果我們的系統被強烈情緒（無論正面或負面）或焦慮淹沒，就可能落入生理激發錯誤歸因的風險中。就像初次約會不應該去攀岩那樣，當你腎上腺素飆升、陷入憂鬱或焦慮時，很容易誤以為自己的感受來自直覺，卻忽略了情緒的真正根源。

所以，當你在吊橋上感到焦慮時，未必是直覺發揮了作用。如果你剛做完運動或喝了太多咖啡，導致心跳加速，這也不是直覺在觸動你的情緒，只是因為生理機能處於亢奮狀態。強烈的情緒、特定物質與運動，都可能讓身體處於某種狀態，讓你誤以為那就是直覺。千萬別將這些生理反應當成直覺。

這就是為何SMILE法則的第一點非常重要。S代表情緒的「自我覺察」，在運用直覺前，務必先進行自我覺察，檢視自己的情緒狀態。當你處於情緒激動、焦慮、憂鬱或腎上腺素飆升的狀態時，就不該依賴直覺。強烈的情緒不僅會讓你無法感知直覺發出的細微訊號，還可能導致錯誤歸因，最終做出糟糕的決策，也就是所謂的「錯誤直覺」。

（本文摘自／直覺鍛鍊：腦科學家教你強化直覺判斷，打造高效率、低失誤的理想人生／天下文化）

歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！

看更多優活健康網相關報導

戀愛時大腦會產生什麼變化？醫揭「4激素」狂分泌：真愛出現在熱戀後

什麼才是幸福的人生？哈佛大學研究：越早找到真愛，成功機率大增



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為心跳加速真的就是愛情？戀愛中的「吊橋效應」別把愛情跟直覺搞混