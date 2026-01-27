心跳只剩32下！ 8旬老翁常頭暈、胸悶竟是嚴重心搏過緩 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

心跳只剩32下！一名84歲老翁，本身有高血壓以及糖尿病病史，日前因為持續性頭暈、且合併胸悶，就醫檢查後赫然發現有高度心臟房室傳導阻滯，且心跳只有每分鐘32下，隨時有猝死風險，趕緊置放心臟節律器，心臟才重新恢復規律跳動。醫師提醒，許多民眾提到「心律不整」，第一個想到的往往是心跳過快，但其實心跳過慢同樣不能忽視，心跳慢不一定是體力好。

收治病人的奇美醫院心臟血管內科主治醫師黃沛頡表示，當心臟電傳導系統出現異常，導致心搏過緩，嚴重時可能引發昏厥，甚至致命性心律不整。以老翁為例，過去就曾發生不明原因昏厥，此次手術後終於順利回歸日常生活，不再受昏厥與胸悶困擾。

廣告 廣告

黃沛頡說，一般來說，心跳若是每分鐘低於60下稱做心搏過緩，若低於50下甚至40下，可能出現頭暈、虛弱無力或是胸悶的症狀，甚至覺得「心臟好像暫停了一下」。若不即時就醫，嚴重心搏過緩也有可能誘發致命性心律不整，導致猝死，風險不容小覷。

心臟有著極為精密的節律調控系統，起自右心房竇房結，經過巴赫曼氏束至左心房，以及透過結間路徑到房室結；再由房室結接續訊號傳遞，交棒給希氏束、左右束支以及普金耶氏束直到左右心室，方完成一次有效的心臟收縮。

黃沛頡形容，竇房結就如同「開關」，而心室則是「電燈」，中間則有著許許多多的「電線」。整個心臟傳導只要其中一個環節出現異常，就有可能出現傳導阻滯，導致心搏過緩，這個電燈就「不亮了」。

黃沛頡指出，體內心臟節律器置放至今已有接近70年之歷史，安全性與成效皆相當成熟。根據統計，台灣約二十年前每年有2000至4000名病人接受心臟節律器置放，近年來，每年需要心臟節律器的病人數量逐漸增加到約7500人。且科學及技術進步，除了傳統節律器，目前也有了生理性傳導技術，能減緩心臟功能下降、減少心房顫動復發，對於特定病人甚至能改善心臟衰竭症狀，可因應不同狀況的病人評估選擇，提升治療品質。

照片來源：奇美醫院提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

日刷4小時短影音出大事！ 高二生眼冒閃光「短片視覺症候群」

主婦聯盟賣的「澎湖丁香魚」出包！ 食藥署檢出重金屬鎘超標

【文章轉載請註明出處】