心跳太慢! 無導線心律器救命

79歲鄭女士癌症化療後心跳1分鐘只剩40次，經裝置雙腔無導線心律調節器，使她的生活又恢復正常。（記者傅希堯攝）

記者傅希堯∕台北報導

79歲鄭女士心跳1分鐘只有40次，經台大醫院裝置雙腔無導線心律調節器，心臟跳動恢復正常，台大醫院心臟科醫師劉言彬指出，傳統心律調節器是由電線傳導，導線易造成瓣膜受損與感染，無導線心律調節器可降低風險，且安全穩定、同步性佳。

鄭女士長年心跳過慢，後來又罹患多發性骨髓癌而進行化療，引發心律不整，最嚴重時心跳每分鐘只有40下，連走路都會喘，上下樓梯更為困難，日常生活大受影響，台大醫院選定鄭女士進行醫材臨床測試裝置雙腔無導線心律調節器，鄭女士表示，裝置後完全沒有感覺，生活又恢復正常。

無導線心律調節器每枚重量僅2.1公克，可直接裝置在心房及心室內，彼此感應讓心臟恢復穩定跳動。（記者傅希堯攝）

劉言彬表示，台灣地區去年約有7500人裝心律調節器治療保命，但傳統機型以電線傳導，主機裝置於肩前皮下，易造成感染，且電線也可能造成瓣膜受損，甚至造成血管破損，研究指出約1%患者有導線造成的問題。

劉言彬指出，與傳統心臟節律器不同，無導線心臟節律器直接植入於心臟內，胸部沒有可見疤痕或隆起，沒有導線，也不會限制手臂活動，雖然電池壽命可能只有3到5年，較傳統心臟節律器電池壽命較短，但仍可透過微創方式取出舊裝置並植入新節律器，不需在體內另裝新系統。

台大醫院指出，約半數心搏過緩患者為竇房結功能不全所致，新的心律調節器可在心房直接起搏，並透過體內無線通訊與心室起搏器協同運作，實現雙腔同步起搏，模擬正常的心臟電生理節奏，改善血液動力學效能與臨床預後。

劉言彬指出，無導線起搏器重量只有2.1公克，是由鼠蹊部靜脈植入心臟，也不會造成太大的傷口或疤痕，但因雙腔無導線心律調節器成本較高，1枚價格約45萬元，除特殊條件之案例外，健保給付目前仍限傳統之有線心律調節器。