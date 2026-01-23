心跳慢不代表比較健康！能在「緊張、放鬆」切換才是關鍵

民眾常以為心跳越慢、越平穩就代表健康，但真正的重要指標是身體能否在「緊張」與「放鬆」之間順利切換。衛生福利部桃園醫院神經內科主治醫師張懷仁指出，健康是該專注時能上的去，該放鬆時也能下得來。

民眾常以為心跳越慢、越平穩就代表健康，但真正的重要指標是身體能否在「緊張」與「放鬆」之間順利切換。（示意圖／Pixabay）

張懷仁說明，自律神經是人體神經系統的一部分，負責不受意志控制的生理活動，例如心跳、呼吸、血壓、體溫、消化、免疫與荷爾蒙反應，以及睡眠與放鬆等。他指出，交感神經就像「油門」，幫助人專注、面對壓力;副交感神經則像「煞車」，讓身體進入休息、修復能量的狀態。

張懷仁強調，當身體長期處於壓力狀態，煞車踩不下去，能量就會被過度消耗。這時往往會出現心跳加快、呼吸變淺、肩頸緊繃、頭痛、手腳冰冷、腸胃不適或食慾異常等現象，甚至睡得夠久卻依然覺得疲累，這些都是身體發出警訊，提醒需要調整步調。

李麗秋補充，不少人把「需要休息」誤以為是變得脆弱，其實那代表身體已經努力太久。（示意圖／Pixabay）

衛生福利部桃園醫院加護病房護理長李麗秋補充，不少人把「需要休息」誤以為是變得脆弱，其實那代表身體已經努力太久。她說，關鍵不是休息多久，而是身體能不能真的回到平衡，從日常生活的小習慣開始就能慢慢調整。

李麗秋建議，可以練習「4-6深呼吸法」，吸氣4秒、吐氣6秒，連續2分鐘，能啟動副交感神經反應幫助放鬆。此外，睡前90分鐘遠離螢幕，讓大腦提早進入休息狀態。每天安排20分鐘輕鬆散步，不追求速度，只讓呼吸與步伐自然協調，讓身體逐漸沉靜下來。她強調，健康的身體不在於「永遠撐住」，而是知道何時該放鬆。

