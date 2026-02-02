心跳慢更危險！醫：昏厥、猝死機率上升 「生理性心臟節律器」可降風險

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】許多民眾提到「心律不整」，第一個想到的往往是心跳過快，但其實心跳過慢同樣不能忽視。奇美醫院心臟血管內科主治醫師黃沛頡表示，當心臟電傳導系統出現異常，導致心搏過緩，嚴重時可能引發昏厥，甚至致命性心律不整。因應臺灣心搏過緩病人逐年增加，除成熟運用的傳統節律器手術外，也引進心房型「巴赫曼氏束」生理性傳導技術，接軌國際趨勢。這項新科技透過精密的定位，增進電氣傳導協調性，有效降低心房顫動復發風險，為全臺心律不整病人帶來更精準的治療。

心搏過緩 嚴重恐導致猝死

黃沛頡醫師說明，一般來說，心跳若是每分鐘低於60下稱做心搏過緩，若低於50下甚至40下，可能出現頭暈、虛弱無力或是胸悶的症狀，甚至覺得「心臟好像暫停了一下」。若不即時就醫，嚴重心搏過緩也有可能誘發致命性心律不整，導致猝死，風險不容小覷。

生理性傳導讓跳動更天然 減緩心衰竭、降低心房顫動復發

黃沛頡醫師指出，體內心臟節律器置放至今已有接近70年之歷史，安全性與成效皆相當成熟。近十多年來，因科學及技術的進步，醫學界更研發出了「生理性傳導」技術。不同於傳統節律器，有時會因心室收縮不同步，進而引發「節律器引起之心衰竭」；生理性傳導技術透過「希氏束」、「左束支」及「巴赫曼氏束」進行精準起搏，能夠提供病人更加天然、自然的節律。多項臨床研究證實，這種方式能減緩心臟功能下降、減少心房顫動復發，對於特定病人甚至能改善心臟衰竭症狀。

黃沛頡醫師進一步說明，針對日益增加的節律器需求，心房型「巴赫曼氏束」生理性傳導技術，提供全方位的生理性節律。雖然生理性傳導技術因需精準定位，手術時間會比傳統手術多出0.5至1.5小時，且須視病人解剖構造決定能否施作，但在適合的條件下，可大幅提升治療品質。

節律器比一比：傳統與生理性傳導節律器比較

醫病共享決策 別讓心跳慢半拍威脅生命

黃沛頡醫師呼籲，若有頭暈、莫名虛弱或心跳停頓感，應儘速尋求心臟科醫師諮詢。透過完整的病史詢問，理學檢查以及相關的檢驗與十二導程心電圖、心臟超音波以及霍特氏24小時心電圖等檢查，抽絲剝繭仔細釐清病因。醫師將會根據病因以及嚴重程度，詳細解釋可以選擇的治療方式，共同完成醫病醫療決策(SDM)。

