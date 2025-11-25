心跳慢治療福音 台大醫發表新型心律調節器成果

（中央社記者沈佩瑤台北25日電）台灣年逾7500人裝心律調節器治療保命，但已上市機型有易感染、對象受限等問題，台大醫院今天發表國內首批「雙腔無導線心律調節器」成果，降傳統風險，且心房心室同步，心跳更規則。

心跳太慢可能昏厥或猝死，今年79歲鄭姓個案原本心跳就比較慢，加上接受化療的副作用，引發心律不整，最嚴重時心跳只剩每分鐘40下，連走路都會喘，更別提上下樓梯，日常生活大受影響。

由於鄭姓個案的狀況比一般人更容易感染，不適合傳統有導線心律調節器，所幸台大醫院在協助下，她成為首批植入「雙腔無導線心律調節器」的個案之一，今天在成果發表會上分享自己術後人生，直呼「找回生活的節奏」。

台灣每年有超過7500人跟鄭姓個案一樣，接受心臟節律器治療。台大醫院心血管中心醫師劉言彬簡報說明，一旦心跳過慢，病人不僅走路發喘，若心臟停超過3秒，甚至會暈厥，引發跌倒、外傷等意外，更嚴重者還會導致心臟受損、心臟驟停。

劉言彬說，之前台灣已經上市的無導線節律器，均為單腔（心室型），沒有辦法進行心房起搏，因此限制適用族群，但有導線的心律調節器，除了影響外觀之外，更大的問題在於容易發生血液或皮膚的感染，一旦必須移除導線時，手術風險高，甚至有死亡機率。

此外，心房肌層比心室更薄，如何將僅重2.1公克的無導線起搏器穩定固定於心房壁上，是一大技術挑戰。台大醫院自2023年起受邀參與全球指標性臨床試驗，引進「雙腔無導線心律調節器」，成為台灣唯一合作醫療中心。

在臨床試驗期間，劉言彬表示，共完成5名患者植入，追蹤時間近3年，研究結果顯示，裝置運作穩定可靠，心房與心室可維持良好同步性，患者在心臟功能、運動耐受度與生活品質等方面皆獲得顯著改善。

劉言彬指出，與傳統心臟節律器不同，無導線心臟節律器完全植入於心臟內，胸部沒有可見疤痕或隆起，沒有導線，沒有手臂活動限制。雖然相較於傳統心臟節律器，電池壽命較短，仍可透過微創方式取出舊裝置並植入新節律器，不需在體內另裝新系統。

這項新技術拓展治療新視野，台大醫院副院長黃國晉致詞表示，過去的無導線節律器僅能刺激心室，無法協助心房起搏，限制了適用族群，但新系統可在心房直接起搏，並透過體內無線通訊與心室起搏器協同運作，實現雙腔同步起搏（Dual-Chamber Pacing），模擬正常的心臟電生理節奏，讓心臟跳動更加規則。（編輯：李亨山）1141125