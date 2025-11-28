「心跳未停就摘器官」曾爆質疑 器捐中心最快12月修指引 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

國內今年6月爆發有法醫質疑北部某醫院在病患仍接著葉克膜「心跳未停止」之下，就要求檢警相驗，準備摘除器官進行移植，事後證實是對心臟停止死亡後器官捐贈流程不夠熟悉造成的烏龍事件。器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心今（28）日證實，為避免再有類似誤會，經與法務部達成共識，最快將於12月底針對現行「心死捐贈」指引進行修正，協助「心死捐贈」的推動。

為改善國內器官供需失衡的困境，衛福部於106年12月26日發布「心臟停止死亡後器官捐贈作業參考指引」，讓「腦死捐贈」及「心死捐贈」並列為大體器官捐贈來源。「心死捐贈」適用符合安寧緩和醫療條例中的末期病人，撤除維生系統後，觀察心跳停止5分鐘後，可施行無心跳器捐。

器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲表示，經拜會過高檢署之後，雙方有達成部分共識，希望衛福部能在制度上針對地檢署提出的疑慮，進行修正，以迎合現狀，而高檢署也會跟地檢署溝通，協助心死的器官捐贈推動。最快12月底內部討論過後，會正式公告給所有醫院來執行。

根據衛福部統計，截至今年11月24日止，國人預立器官捐贈意願累計人數達68.2萬人次，預立安寧緩和意願累計人數110.7萬人次、預立醫療決定意願已超過12.4萬人次。

李明哲說，今年器捐註記就有3萬8390人、安寧緩和註記7萬5515人、預立醫療決定意願則有3萬0387人。簽署器官捐贈的民眾年齡多落在40歲到49歲的中壯年族群，約占24%；30歲到39歲約占20%。而安寧緩和以及預立醫療決定的簽署，皆以60歲到69歲壯老年世代為趨勢，約占25%。

李明哲說，這幾年器捐註記人數「持平」，均在3萬5000人左右，緩慢增長，器捐病主中心會持續進行宣導，但現在面臨最大問題不是數目多寡，而是第一線常常發生即使本人有註記，但家屬不同意的狀況。

李明哲表示，根據器捐病主中心每一季的統計， 如果民眾事先器捐註記，有讓家屬知情，勸募器官就會成功，反之，如果家屬事先不知情，成功率就只剩下一半，仍有一半家屬堅持不同意，且也與造成病人死亡原因有關，如果屬於久病纏身者，家屬往往比較容易接受，突然意外身亡者，家屬就較不容易放手。

